Vila "chora" perda de um dos seus amados cisnes, que foi morto e comido. Três jovens foram detidos

Três jovens foram detidos por terem roubado um dos amados cisnes do lago de Manlius, em Nova Iorque. O alerta para o desaparecimento do conhecido cisne fêmea, chamado Faye, e dos seus quatro filhotes foi dado no sábado.



Segundo as autoridades, Faye foi levada, morta e comida, mas as crias sobreviveram. "A mãe cisne foi consumida", disse o autarca de Manlius, Paul Whorral, à Associated Press. "É triste dizê-lo, mas foi o que fizeram", completou.



Um cidadão viu duas das crias numa loja e chamou as autoridades, revelou o sargento da polícia de Manlius, Ken Hatter. Um dos suspeitos, que trabalhava nesse estabelecimento, confessou o delito e contou que estava com outros dois jovens.



Os outros dois filhotes foram encontrados na casa do suspeito. Mas as autoridades não chegaram a tempo de salvar Faye, que foi dada a um familiar dos adolescentes para ser cozinhada. "Eles levaram-na para a casa de uma tia e esta preparou-a", revelou Hatter.



As crias voltarão ao lago, para se juntarem a Manny, o companheiro de Faye, daqui a umas semanas, quando conseguirem sobreviver sozinhas.



Os jovens, com idades entre os 16 e os 18 anos, vão responder por furto e danos, disse o sargento Ken Hatter. Os mais novos ficaram sob a custódia dos pais e o mais velho aguarda ser presente a tribunal, para conhecer a acusação.

A vila de Manlius tem como símbolo um cisne e vende objetos como chapéus e t-shirts com essa imagem. "Os cisnes têm sido parte da comunidade há mais de 100 anos. Somos conhecidos pelos nossos cisnes", lembrou Paul Whorral.

Caçar cisnes é legal em alguns Estados americanos, mas não em Nova Iorque.