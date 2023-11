Escutas: ministro do Ambiente prejudica combate à seca para ajudar PS nas eleições 

O ex-ministro do Ambiente, Matos Fernandes, só convocou a comissão permanente da seca com vista à interdição da produção de hidroeletricidade em cinco barragens, e à interdição de água para rega, dois dias a seguir às legislativas de 2022, e não antes, como era sua obrigação, para não prejudicar o resultado do PS nas eleições.

Esta informação consta do despacho do Ministério Público, a que a CNN teve acesso, com base em escutas obtidas na investigação. Há então suspeitas de prejuízo dos interesses do país, no combate à seca, para benefícios político-partidários.