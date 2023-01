Matteo Messina Denaro, líder da máfia, foi detido em Palermo, na Sicília, confirmou a polícia italiana, citada pela Reuters, que adianta que a detenção ocorreu quando Denaro estava numa clínica privada.

Segundo o comandante da polícia, Pasquale Angelosanto, citado pelo jornal La Repubblica, o líder da máfia encontrava-se na clínica para "realizar tratamento" oncológico. A operação decorreu ao início da manhã e, às 9:35, Denaro era levado para o interior de uma carrinha preta sob escolta policial.

Em comunicado, a primeira-ministra da Itália já agradeceu às autoridades policiais pelo seu trabalho, numa operação que considerou uma "grande vitória" para o país.

O ministro da Defesa, Guido Crossetto, deu os "parabéns à polícia, ao tribunal, às milhares de pessoas que trabalham todos os dias, em silêncio, para defender a justiça".

Arrestato Matteo Messina Denaro!

Complimenti alle forze dell’ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone che ogni giorno, in silenzio, lavorano per difendere la giustizia.

Grazie ai ROS ed ai magistrati per il loro lavoro!@Viminale @minGiustizia

