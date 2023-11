Courteney Cox e Matt LeBlanc falam pela primeira vez sobre a morte de Matthew Perry

Duas semanas depois da morte de Matthew Perry e do primeiro comunicado conjunto, Courteney Cox e Matt LeBlanc publicaram as primeiras declarações pessoais sobre a morte do colega de elenco e amigo.

Os atores que davam vida a "Monica" e "Joey", respetivamente mulher e melhor amigo da personagem de Matthew Perry na série "Friends", lembraram a amizade que tinham com o eterno "Chandler" e confessaram que se despediam do amigo com o "coração pesado".

"Matthew. É com o coração pesado que digo adeus. Os momentos que passámos juntos estão, honestamente, entre os momentos favoritos da minha vida. Foi uma honra partilhar o palco contigo e chamar-te meu amigo. Vou sorrir sempre que pensar em ti e nunca te vou esquecer. Nunca. Abre as tuas asas e voa irmão, finalmente estás livre. Muito amor. E acho que vais ficar com os 20 dólares que me deves", escreveu LeBlanc numa publicação no Instagram onde partilhou várias fotografias da icónica série.

Por sua vez, Courteney Cox optou por partilhar um vídeo onde começou o romance entre o casal "Monica" e "Chandler", que passou de ser uma coisa fugaz na série para se transformar numa história de amor.

"Estou muito grata por todos os momentos que passei contigo, Matty, e sinto a tua falta todos os dias. Quando se trabalha com alguém tão próximo como eu trabalhei com o Matthew, há milhares de momentos que gostaria de poder partilhar. Para já, aqui fica um dos meus preferidos. Para dar um pouco de história, era suposto o Chandler e a Monica terem um caso de uma noite em Londres. Mas devido à reação do público, tornou-se o início da sua história de amor. Nesta cena, antes de começarmos a filmar, ele sussurrou uma frase engraçada para eu dizer. Ele fazia muitas vezes coisas desse género. Era engraçado e amável", escreveu a atriz.

Dois dias depois da morte de Perry, o elenco da série tinha divulgado um comunicado conjunto onde lamentaram a perda do colega e amigo, sendo que os cinco atores - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer - marcaram presença no funeral do colega de elenco em Los Angeles.

Matthew Perry, que deu vida a Chandler Bing em "Friends", de 54 anos, foi encontrado morto na sua casa, na cidade de Los Angeles, a 28 de outubro, sendo que a polícia referiu que o corpo estava no jacuzzi. Não há sinais de crime, mas a polícia está a investigar o caso.

O ator falou abertamente sobre os esforços para se recuperar do abuso de drogas e álcool ao longo da sua vida no livro de memórias "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível ". Numa entrevista no ano passado, disse ainda que esperava ser mais lembrado pelos seus esforços para ajudar outras pessoas que lutam contra o vício do que pela sua personagem na série "Friends".