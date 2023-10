A vida de Matthew Perry: cheia de alegria, cheia de dor

Enquanto protagonizou dez temporadas de "Friends", uma das séries de televisão mais populares de todos os tempos, Perry estava a tentar ultrapassar o seu abuso de drogas e álcool. Ele revelou na sua autobiografia de 2022, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir", que frequentou seis mil reuniões dos Alcoólicos Anónimos e entrou em reabilitação 15 vezes.

Perry escreveu sobre a solidão que sentiu durante os seus ciclos de abuso e recuperação de substâncias e trabalhou arduamente para ajudar outros a fazer o mesmo. Após a morte de Perry no sábado, o ator Hank Azaria prestou homenagem no Instagram e descreveu como o seu amigo de longa data o ajudou a ficar sóbrio.

"Sou um tipo sóbrio há 17 anos e quero dizer que, na noite em que entrei nos AA, o Matthew trouxe-me. Durante todo o primeiro ano em que estive sóbrio, fomos juntos às reuniões", disse Azaria. "Ele era tão carinhoso, generoso e sábio. E ajudou-me completamente a ficar sóbrio. E eu realmente gostaria que ele pudesse ter, você sabe, encontrado o - encontrado em si mesmo para ficar com a vida prateada de forma mais consistente.

Perry deu prioridade a ajudar outros que enfrentam lutas semelhantes.

"Eu tive muitos altos e baixos na minha vida e muitos elogios maravilhosos", disse Perry ao The Hollywood Reporter em 2015. A melhor coisa sobre mim é que, se um alcoólico vier ter comigo e disser: "Ajudas-me a deixar de beber? Eu direi: 'Sim. Eu sei como fazer isso.'"

Aqui está um olhar para alguns momentos-chave na vida de Perry.

"Friends"

Perry foi escolhido para o papel do adorável, espirituoso e sarcástico Chandler Bing em 1994. Rapidamente, a equipa atingiu a fama.

Matt LeBlanc como Joey Tribbiani, Lisa Kudrow como Phoebe Buffay, David Schwimmer como Ross Geller, Matthew Perry como Chandler Bing, Courteney Cox como Monica Geller, Jennifer Aniston como Rachel Green na 1ª temporada de "Friends". Reisig & Taylor/NBCUniversal/Getty Images

Uma ligação doce

Perry e Julia Roberts tornaram-se amigos antes de ela aparecer como convidada na segunda temporada da série de sucesso. No seu livro, Perry escreveu que Roberts só aceitou aparecer na série se pudesse participar numa história com Chandler Bing. Perry enviou-lhe rosas e um cartão onde se lia: "A única coisa mais excitante do que a perspetiva de entrares na série é que finalmente tenho uma desculpa para te enviar flores."

Após meses de doces trocas de mensagens por fax, os dois acabaram por namorar em 1995, escreveu Perry. A sua relação durou seis meses até que Perry, descrevendo o seu vício na altura e sentimentos de inadequação, acabou com ela por medo.

"Sair com Julia Roberts tinha sido demasiado para mim. Eu tinha a certeza constante de que ela ia acabar comigo", escreveu Perry no seu livro. "Eu não era suficiente; eu nunca poderia ser suficiente; eu estava quebrado, torto, não amável. Por isso, em vez de enfrentar a inevitável agonia de a perder, acabei com a bela e brilhante Julia Roberts."

Julia Roberts e Matthew Perry em "Friends". IMDB

Uma receita para a dor

Perry revelou no seu livro que começou a abusar de medicamentos prescritos depois de se ter envolvido num acidente de jet ski no cenário de "Fools Rush In", em 1997, e que lhe foi receitado Vicodin. Ele acabou por tomar até 55 comprimidos por dia, escreveu ele, o que resultou na sua significativa perda de peso que era visível em "Friends".

Perry procurou tratamento nas instalações de Hazelden Betty Ford, no Minnesota, em 1997, durante um mês.

Um ponto alto na sua carreira, ensombrado pela dependência

Em 2000, Perry estava a abusar do álcool e foi hospitalizado com pancreatite. Foi-lhe receitado Dilaudid, um opiáceo para as dores, escreveu Perry no seu livro.

"Era a minha nova droga favorita", escreveu. "E eu teria ficado naquele hospital por cem dias se eles continuassem [administrando]."

Perry afirmou que não trabalhava sob a influência da droga.

"Nunca quando estou a trabalhar", recordou numa entrevista em 2002. "Mas a ressaca é brutal. Estava com sono e a tremer no trabalho."

Ele estava a receber tratamento novamente enquanto filmava o final da 7ª temporada de "Friends" em 2001.

"Casei com a Monica e fui levado de volta para o centro de tratamento - no auge do meu ponto mais alto em "Friends", o ponto mais alto da minha carreira, o momento icónico do programa icónico - numa carrinha dirigida por um técnico sóbrio", escreveu Perry.

"The One With Monica And Chandler's Wedding" foi ao ar pela primeira vez em 17 de maio de 2001. Danny Feld/NBCU/Getty Images/IMDB

Um foco na sobriedade

Perry passou dois meses e meio em reabilitação, terminou as filmagens de "Serving Sara" e regressou ao cenário de "Friends". Disse que, na altura, estava concentrado em melhorar.

"Tudo começa a partir de uma conexão espiritual com algo que é maior do que tu", disse ele à People em 2002. "É aí que está o material da vida. Quanto ao resto, tenho a sorte de ter um carro fixe e muito dinheiro. Mas se não tivermos felicidade interior e não pensarmos nos outros em primeiro lugar, seremos solitários e infelizes numa casa grande."

Perry foi elogiado pelo seu trabalho em "Friends". Ganhou um Screen Actors Guild Award para Melhor Desempenho de um Conjunto numa Série de Comédia e foi também nomeado para cinco Emmys por vários papéis.

Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. NBC/Getty Images/IMDB

Encontrar um novo objetivo

Em 2011, Perry disse numa declaração que, embora não tivesse tido uma recaída, estava "a fazer planos para se ausentar durante um mês para se concentrar na minha sobriedade e para continuar a minha vida em recuperação. Por favor, divirtam-se a gozar comigo na World Wide Web".

Em 2013, Perry converteu a sua antiga casa de praia em Malibu num centro de vida sóbria.

Hospitalização

Em 2018, Perry passou três meses no hospital e, devido à deterioração de sua saúde, foi submetido a uma cirurgia para reparar uma perfuração gastrointestinal causada pelo abuso de opióides.

"Os médicos disseram à minha família que eu tinha 2% de chance de viver", disse Perry numa entrevista de 2022. "Fui colocado em uma coisa chamada máquina ECMO, que faz toda a respiração para o seu coração e seus pulmões. E isso chama-se uma Ave Maria. Ninguém sobrevive a isso".

A experiência de quase morte marcou uma mudança para Perry.

"Rendi-me, mas para o lado vencedor, não para o perdedor", escreveu Perry no seu livro. "Já não estou atolado numa batalha impossível contra as drogas e o álcool."

"Amigos" de novo

Em 2021, o elenco de "Friends" reuniu-se no ecrã pela primeira vez em 17 anos. Perry quase faltou à reunião porque tinha sido submetido a uma intervenção dentária urgente dias antes e tinha dificuldade em falar.

"Não podia não aparecer", recordou a Diane Sawyer em 2022. "Então, o que eu escolhi fazer foi ir e fazer o melhor que pude".

Durante o especial de reunião, Perry refletiu sobre o vínculo estreito que o elenco compartilhou.

"A melhor forma de o descrever é depois do fim do programa, numa festa ou em qualquer outra reunião social, se um de nós se cruzasse com o outro, era isso, era o fim da noite. Ficávamos sentados com a pessoa durante toda a noite", disse Perry.

"E era só isso. Pedíamos desculpa às pessoas com quem estávamos, mas elas tinham de compreender que tínhamos conhecido alguém especial para nós e que íamos falar com essa pessoa durante o resto da noite", continuou. "E era assim que funcionava."

"Amigos, amantes e a grande coisa terrível"

Enquanto promovia seu livro em 2022, Perry disse que estava limpo há 18 meses, o que incluía sua aparição na reunião de "Friends".

"Provavelmente gastei nove milhões de dólares ou algo do género a tentar ficar sóbrio", estimou.

"Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", o livro de Matthew Perry. Julia Weeks/AP

Ao refletir sobre a sua vida durante uma aparição promocional em novembro passado, Perry reiterou o valor que atribuía à ajuda aos outros.

"Gostaria de ser recordado como alguém que viveu bem, amou bem, foi um explorador", disse Perry. "E o mais importante é que ele quer ajudar as pessoas. É isso que eu quero".

"Quando eu morrer, não quero que 'Friends' seja a primeira coisa a ser mencionada", acrescentou. "Quero que isso [ajudar outros toxicodependentes] seja a primeira coisa a ser mencionada, e vou viver o resto da minha vida a provar isso."