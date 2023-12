Ator Matthew Perry morreu devido a efeitos do uso de cetamina como analgésico

O ator Matthew Perry morreu, aos 54 anos, devido aos efeitos agudos do uso de cetamina como analgésico, de acordo com os resultados da autópsia do ator da série ‘Friends’ divulgados esta sexta-feira.

O Departamento Médico Legista do Condado de Los Angeles afirmou no relatório da autópsia que Perry também se afogou “na parte aquecida da piscina”, mas esse foi um fator secundário da sua morte, em 28 de outubro, considerada acidental.

O relatório diz ainda que a doença arterial coronária e buprenorfina usada para tratar transtornos por uso de opioides também contribuíram.

Perry foi declarado morto após ser encontrado inconsciente em sua casa, na zona de Pacific Palisades, em Los Angeles. A autópsia foi realizada no dia seguinte.

Também conhecida como "quetamina" ou "ketamina", a droga em questão é geralmente utilizada para induzir anestesia no corpo, podendo gerar alívio da dor, sedação e até perda de memória.

Recorde-se que uma investigação da CNN Portugal iniciada em janeiro do ano passado, indicava que o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, era o primeiro na Europa a usar cetamina para tratar doentes depressivos com resistência a medicamentos. O uso destas drogas para lidar com a doença está a ser estudado em todo o mundo e um dos ensaios, que recorre a "cogumelos mágicos", está a ser feito na Fundação Champalimaud.

Uma entrevista a David Nutt, um dos nomes mais sonantes do mundo no que concerne ao tema das drogas psicadélicas, revela que esta alternativa tem conquistado espaço na comunidade científica, mas o mesmo não acontece na comunidade médica, que se mantém cética.

Nutt garantiu ainda à CNN Portugal que esta terapia, "a maior inovação nos próximos 20 a 30 anos", é mais barata do que a convencional e mais eficaz até a curto prazo.