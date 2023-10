Morreu Matthew Perry, icónico ator de Friends

Morreu Matthew Perry, o icónico Chandler Bing, da série “Friends”. A notícia foi avançada por vários meios de comunicação dos Estados Unidos, entre os quais o LA Times.

O ator, que tinha 54 anos, foi encontrado morto na sua casa, na cidade de Los Angeles, sendo que a polícia referiu que o corpo estava no jacuzzi. Não há sinais de crime, mas a polícia está a investigar o caso.

Um porta-voz da polícia de Los Angeles referiu à PEOPLE que vários agentes foram destacados para casa de Matthew Perry, depois de ter sido confirmada a morte de uma pessoa no local.

Já o website TMZ refere que os agentes, bem como as equipas médicas, foram chamadas ao local para responder a um episódio de paragem cardíaca.

Matthew Perry ganhou reconhecimento internacional após o papel como Chandler Bing, uma das personagens principais de "Friends", tendo participado nas 10 temporadas da série, exibida entre 1994 e 2004.

Nascido em Williamstown, no estado do Massachussets, filho de um ator e de uma jornalista, Matthew Perry foi viver para Otawa, capital do Canadá, ainda jovem, depois de os pais se separarem.

Ao crescer começou a desenvolver uma paixão por ténis, tendo chegado a ser um jogador de grande nível no Canadá. Em paralelo, e seguindo as pisadas do pai, começou a interessar-se pelo meio artístico, nomeadamente quanto regressou aos Estados Unidos, onde foi viver com o pai, em Los Angeles.

O seu primeiro papel de algum destaque foi em “240-Robert”, em 1979, tendo participado noutros programas como “Charles in Charge”, “Silver Spoons” ou “The Tracey Ullman Show”.

O ator ficou ainda conhecido por participações em séries como "Studio 60 on the Sunset Strip", "Fo On" ou "The Odd Couple". Participou ainda como um dos criadores e produtor-executivo da série "Mr. Sunshine".

À parte da grande carreira televisiva, Matthew Perry teve sempre uma vida complicada, nomeadamente com algumas dependências. No seu livro de memórias, “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, publicado em 2022, o ator lembrou a luta contra o álcool e os opiáceos, o que o levou a sucessivos internamentos para reabilitação, além de vários problemas de saúde.

Em 2018, por exemplo, teve um problema no cólon que o deixou, segundo o próprio, com apenas 2% de chances de sobreviver.

A América e o mundo choram, assim, a partida de um dos homens mais icónicos das séries de comédia.