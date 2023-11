Elenco de "Friends" despede-se de Matthew Perry durante funeral em Los Angeles

O funeral de Matthew Perry aconteceu de forma discreta, no final desta semana, no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles. Segundo o TMZ, as cerimónias contaram com a presença de Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, colegas de elenco de "Friends", série que catapultou Perry para a fama.

Os cinco amigos - que num comunicado conjunto lamentaram a perda do colega e amigo - juntaram-se aos pais do malogrado ator, a mãe, Suzanne Morrison, o pai, John Bennett Perry, e o padrasto, Keith Morrison, nas cerimónias que aconteceram no cemitério que fica localizado a poucos metros do estúdio da Warner Bros.

O funeral de Matthew Perry aconteceu quase uma semana depois da morte repentina do ator, de 54 anos, que foi encontrado morto na sua casa, na cidade de Los Angeles, sendo que a polícia referiu que o corpo estava no jacuzzi. Não há sinais de crime, mas a polícia está a investigar o caso.

Criada Fundação Matthew Perry

Foi criada uma fundação em nome de Matthew Perry com o objetivo de ajudar as pessoas "que lutam contra a doença da dependência". A fundação, patrocinada e mantida pela instituição pública de caridade National Philanthropic Trust, foi fundada na sexta-feira e está a aceitar donativos.

"No espírito do compromisso duradouro de Matthew Perry em ajudar os outros que lutam com a doença do vício, embarcamos numa jornada para honrar o seu legado, estabelecendo a Fundação Matthew Perry, guiada pelas suas próprias palavras e experiências, e impulsionada pela sua paixão por fazer a diferença em tantas vidas quanto possível", lê-se numa declaração da fundação.

Matthew Perry, que deu vida a Chandler Bing em "Friends", falou abertamente sobre os esforços para se recuperar do abuso de drogas e álcool ao longo da sua vida no livro de memórias "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível ". Numa entrevista no ano passado, disse ainda que esperava ser mais lembrado pelos seus esforços para ajudar outras pessoas que lutam contra o vício.