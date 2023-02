O empresário alemão Matthias Schmelz, conhecido como o "rei dos aspiradores", foi pronunciado à revelia para julgamento por crimes sexuais, tendo o juiz de instrução determinado a emissão de mandados de detenção nacionais, europeus e internacionais para que Schmelz seja sujeito a interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A Procuradoria-Geral Regional de Lisboa divulgou esta sexta-feira um comunicado, sem identificar o arguido, revelando que decidiu pronunciar para julgamento o empresário "pela prática de 21 crimes de recurso à prostituição de menores e 5 crimes de aliciamento de menores para fins sexuais."

No comunicado, lê-se ainda que o juiz de instrução confirmou a acusação do DIAP de Lisboa, "de acordo com a qual o arguido, aproveitando-se do estatuto socioeconómico elevado que detinha, aliciava jovens com idade inferior a 18 anos para consigo manterem relações sexuais a troco de quantias situadas entre os 200 e os 400 euros. Para poder usufruir dessas práticas com jovens que não conhecia, oferecia as quantias monetárias avultadas não só à menor que lhe apresentasse uma nova jovem, mas também à menor com a qual aquela se fizesse acompanhar".

Os crimes ocorreram em 2018 e 2019, num estabelecimento hoteleiro em Lisboa e na habitação do próprio empresário, em Cascais.

Em junho de 2022, o Ministério Público anunciou que deduzira acusação contra Matthias Schmelz por 22 crimes de recurso à prostituição de menores agravada e cinco de aliciamento de menores para fins sexuais. O alemão estava a ser investigado por alegadamente patrocinar orgias com mulheres menores de idade na sua moradia de luxo.