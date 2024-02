Agitação marítima deixa cinco distritos sob aviso laranja

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga encontram-se sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido às previsões de agitação marítima hoje divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os avisos são válidos até às 03:00 de domingo, podendo as ondas atingir os 10 metros de altura nos distritos Viana do Castelo e de Braga.

Os distritos da Guarda e de Castelo Branco estão sob aviso amarelo devido às previsões de queda de neve até às 12:00 de domingo.

Está prevista queda de neve acima dos 1200 metros de altitude, com acumulação que poderá ser de quatro centímetros acima de 1400 metros e superior a cinco centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Em aviso amarelo estão também os distritos de Faro, com previsão de agitação marítima até às 18:00 de domingo, de Setúbal (chuva até às 12:00 e agitação marítima até às 18:00 de domingo), Lisboa, Leiria e Beja pelos mesmos motivos.