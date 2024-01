Acordar no país errado e horas de voo a mais. Tempestade Isha transformou viagens de avião na Europa em pesadelos

Milhares de passageiros de companhias aéreas de toda a Europa aterraram esta manhã no destino errado - e até no país errado - depois de a tempestade Isha ter causado perturbações nos voos, com dezenas de cancelamentos, desvios e reviravoltas na Europa Ocidental. Um caso que também afetou passageiros portugueses. Exemplo disso é o cancelamento de voos que era suposto partirem de Lisboa com destino a Dublin ou Londres.

Normalmente, é a forma mais rápida de chegar de A a B em viagens longas, mas para quem viajou de e para a Irlanda e Reino Unido neste domingo, voar tornou-se uma odisseia. Os aeroportos da Irlanda e do Reino Unido foram gravemente afetados pela tempestade, com rajadas de vento que chegaram a atingir os 90 quilómetros por hora, cortando as pistas.

Muitos aviões que se dirigiam para oeste foram desviados para aterragens mais seguras na Europa continental, tendo muitas vezes voado até ao destino antes de não conseguirem aterrar. A Ryanair foi especialmente afetada, uma vez que a sua base é Dublin, onde foram cancelados 166 voos de ida e volta no domingo, de acordo com Kevin Cullinane, chefe do grupo de comunicações da DAA, a operadorag do aeroporto de Dublin.

O aeroporto também registou 36 desvios de voos e 34 aviões foram obrigados a borregar - quando os aviões abandonam a aterragem a meio e decidem "dar a volta" para tentar novamente.

Os números explicam as cenas extraordinárias que se desenrolaram quando os aviões tentaram completar os seus voos de e para a Irlanda.

Um voo da Ryanair de Lanzarote, nas Ilhas Canárias, para Dublin, chegou quase até à capital irlandesa, antes de dar meia volta e desviar-se para Bordéus, em França, sem tentar aterrar.

Quintuplicar os tempos de voo

Este voo de Shannon para Edimburgo acabou em Colónia (CNN)

Um outro voo da Ryanair, o FR555, tinha como objetivo fazer um voo rápido de Manchester para Dublin. Depois de ter circulado nas proximidades num padrão de espera, tentou aterrar em Dublin, mas fez um desvio e foi desviado para o aeroporto de Beauvais, em Paris. O que normalmente é um voo de meia hora passou a ser de duas horas e meia.

Outro voo Manchester-Dublin andou para trás e para a frente entre o Reino Unido e a Irlanda durante mais de três horas, parecendo circular mas abortando a aterragem em Dublin, tentando aterrar em Belfast (onde fez um desvio) e circulando sobre Glasgow antes de aterrar em Liverpool - a apenas 50 quilómetros de distância do aeroporto de partida.

Um voo Manchester-Dublin passou por Dublin, Belfast e Glasgow antes de aterrar em Liverpool (CNN)

Um terceiro, o FR816, que devia fazer o voo de uma hora de Shannon para Edimburgo, voou até à Escócia e depois foi desviado para Colónia, na Alemanha. Também este voo sofreu um grande atraso: deveria ter partido de Dublin às 15:35 e chegou a Colónia por volta das 00:00.

Um voo da Lufthansa de Munique para Dublin foi obrigado a fazer um desvio e a regressar a Munique.

Em Cork, na Irlanda, registaram-se 13 cancelamentos no domingo, bem como seis desvios e sete reviravoltas.

O Reino Unido também foi muito afetado. De acordo com a NATS, a operadora de controlo do tráfego aéreo do Reino Unido, houve mais de 100 interrupções nos aeroportos britânicos.

"O Isha fez sentir a sua presença no sul de Inglaterra e na Irlanda, onde os ventos atingiram rajadas de 110 a 120 quilómetros por hora, de sudoeste, o que significou ventos cruzados nos nossos principais aeroportos do sul, com o cisalhamento do vento e a turbulência a acrescentarem desafios adicionais para as tripulações de voo", escreveu Steve Fox, chefe de operações de rede da NATS, num blogue.

"E no norte do país, os ventos foram ainda mais fortes, com rajadas de mais de 140 quilómetros por hora, criando problemas não só para a aviação mas para toda a infraestrutura de transportes.

"À medida que os aeroportos do Reino Unido começavam a encher-se de aviões que não podiam partir ou que tinham sido desviados, ao longo da noite fomos acompanhando a situação, à medida que os aviões eram desviados de Dublin para Deauville, de Edimburgo para Colónia ou qualquer ponto do Reino Unido menos afetado e com espaço ainda disponível no ponto crítico de decisão do piloto."

Registaram-se 44 cancelamentos em Edimburgo, de acordo com um porta-voz do aeroporto, que considerou as operações de domingo "difíceis". Oito voos foram desviados.

Manchester registou 14 cancelamentos, mas menos desvios do que outros aeroportos devido à direção das rajadas, segundo um porta-voz. "Registaram-se alguns voos desviados que partiam de Manchester e outros que foram desviados para Manchester devido às condições existentes noutros aeroportos, em especial em Dublin", disse. Uma transportadora doméstica, a Loganair, cancelou ontem todos os seus voos no aeroporto.

O aeroporto londrino de Gatwick registou 22 desvios, mas pôde receber cinco voos desviados de outros aeroportos, de acordo com um porta-voz do aeroporto. Stansted, a nordeste de Londres, foi menos afetado, com nove cancelamentos mas 31 desvios.

Um voo da easyJet de Antalya, na Turquia, para Manchester, percorreu todo o caminho até ao Reino Unido antes de dar meia volta e aterrar em segurança em Lyon, França.

Um avião tentou mesmo aterrar no Reino Unido em vez de continuar a sua rota. O voo 718 da Ryanair, que ia de Manchester para Budapeste, foi visto a descer até aos 365 metros em Stansted, antes de voltar a subir e continuar para Budapeste.

Os sites de localização de voos iluminaram-se com rotas e redemoinhos bizarros, à medida que os aviões circulavam, à espera de uma janela segura para aterrar - e depois davam meia volta para se desviarem para outro país.

Na segunda-feira de manhã, as repercussões estavam a fazer-se sentir, com aviões fora de posição espalhados por toda a Europa. Houve 29 cancelamentos em Dublin até às 08:30, disse Cullinane. Os passageiros afetados pela tempestade vão ficar isentos de taxas de estacionamento adicionais, acrescentou. Em Cork, registou-se apenas um cancelamento esta segunda-feira.

As pessoas querem drama

Um voo Manchester-Dublin acabou em Paris (CNN)

Como se torna habitual quando há uma tempestade no Reino Unido, o streamer de aviação Jerry Dyer, da Big Jet TV, esteve em Heathrow, a ver os aviões a chegar durante a tarde.

Embora os ventos ainda não tivessem atingido o seu pico - Dyer parou a transmissão quando escureceu - filmou os aviões a debaterem-se com o vento e a fazerem aterragens difíceis - como um voo da Aeromexico proveniente da Cidade do México, que começou a "oscilar" quando aterrou, inclinando-se de um lado para o outro.

"É como conduzir um veículo com ventos fortes, estamos a contrariar tudo", disse à CNN.

"É muito controlado, eles sabem o que estão a fazer."

Mais de 350 mil pessoas viram as suas filmagens das aterragens do Isha.

"As pessoas veem para se divertirem, mas também estão a ver secretamente para ver se acontece alguma coisa - querem drama, como uma aterragem", disse.

Outro streamer compilou imagens de todas as aterragens no aeroporto de Birmingham.

Um piloto que aterrou no aeroporto de Heathrow, em Londres, ao final da tarde, disse à CNN que lutou contra ventos de quase 165 quilómetros por hora a 915 metros, que baixaram para 65 quilómetros ao nível do solo.

"Conseguir que o avião aterre em segurança é um enorme esforço de equipa em circunstâncias como as de ontem e nem toda essa equipa está a pilotar o avião", disse o piloto, que quis manter o anonimato porque a sua companhia aérea não o autoriza a falar.

"Isto apresenta desafios significativos não só para os pilotos, mas também para os controladores de tráfego aéreo que controlam a aproximação final do avião. O vento era tão forte que ontem tínhamos uma velocidade no solo que, em condições menos extremas, teríamos sido ultrapassados por um helicóptero."

Acrescentaram que lidar com situações como esta é normal.

"Embora possa ser emocionante e por vezes stressante para os passageiros, e até mesmo divertido quando narrado por Jerry da Big Jet TV, faz tudo parte de um dia de trabalho para um piloto de linha aérea. Treinamos para estes eventos extremos e planeamos o sucesso, mas também consideramos as nossas contingências em grande detalhe. Ontem, reservámos combustível suficiente para uma aproximação adicional, se necessário, uma retenção suplementar e até um desvio para um aeroporto onde o vento não fosse tão forte", afirmaram.

"A segurança não é um acidente, é tudo uma questão de planeamento e de ter opções quando a aterragem não está assegurada no destino."