Gases dos incêndios do Canadá chegam a Portugal no final da semana

O fumo dos incêndios florestais no Canadá já chegou à Europa

Força de 140 operacionais portugueses já partiu para o combate aos fogos no Canadá

A partir do próximo dia 18, Portugal continental vai ser afetado pela presença de gases e partículas dos incêndios florestais que há semanas assolam o Canadá. O aviso é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que ressalva, contudo, que estes poluentes vão chegar ao território continental "em concentrações menores que nos Açores".

Em comunicado, o IPMA indica que os incêndios florestais que já destruíram mais de 4,6 milhões de hectares no Canadá têm emitido para a atmosfera "quantidades significativas de gases e partículas que são transportados e dispersos pelos ventos".

De acordo com o instituto, "uma circulação ciclónica, associada a uma depressão centrada a noroeste dos Açores, terá promovido o transporte a larga escala destes poluentes, principalmente monóxido de carbono, ao longo do Atlântico Norte, tendo chegado a região dos Açores na passada terça-feira, 13 de junho".

"Contudo, as concentrações destes poluentes são inferiores aos limites legais estabelecidos e, por isso, não deverão representar qualquer ameaça para a saúde humana", ressalva o IPMA.

Entretanto, no passado dia 8 de junho, o fumo dos incêndios no Canadá chegou à Noruega e deverão continuar a ser transportados até chegarem ao território da Península Ibérica, no próximo dia 18, indica o IPMA.