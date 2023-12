Portugal continental com 587 ocorrências até às 19:00

Portugal continental registou, entre as 00:00 e as 19:00 desta quinta-feira, 587 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sendo que 413 ocorreram na zona da Grande Lisboa, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) referiu que 414 ocorrências foram relativas a inundações, 59 por limpeza de via, 52 por quedas de estruturas, 48 por quedas de árvore e 13 por movimentos de massa.

A área mais afetada foi a região de Grande Lisboa, com 413 ocorrências, com o Alto Alentejo, Setúbal e Coimbra a sofrerem também com o mau tempo, acrescentou.

Estiveram envolvidos até agora 1.964 operacionais, apoiados por 638 meios terrestres, explicou ainda.

O mau tempo provocou 19 inundações, um movimento de massas e uma queda de estruturas que provocou danos num veículo no distrito de Portalegre, até às 17:30, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que foram registadas 19 inundações em Portalegre e nos concelhos de Monforte, Gavião, Avis, Arronches, Marvão e Sousel.

A mesma fonte acrescentou que além de um movimento de massas, há registo de uma queda de um muro em Portalegre, situação que provocou danos num veículo que se encontrava estacionado.

O mau tempo levou ainda ao corte de algumas estradas, nomeadamente da Estrada Nacional (EN) 369, entre Cabeço de Vide (Fronteira) e Vaiamonte (Monforte) e da Estrada Municipal (EM) 1175, entre Vale de Seda (Fronteira) e a EN 245.

Até às 16:00 de hoje tinham sido registadas 477 ocorrências relacionadas com o mau tempo em Portugal Continental, das quais 354 na zona da Grande Lisboa, enquanto num primeiro balanço, tinham sido registadas, até as 12:00, 72 ocorrências.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje para laranja o aviso nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte e persistente.

O aviso laranja esteve em vigor até às 15:00 nos distritos de Lisboa e Santarém e até às 18:00 no de Setúbal.

São atualmente cinco os distritos sob aviso amarelo: Castelo Branco, Portalegre, Évora e Faro, todos devido à previsão de chuva, por vezes forte e persistente, até às 00:00 de sexta-feira.

Na quarta-feira, a Proteção Civil alertou para a possibilidade de inundações, deslizamento de terras e piso escorregadio devido às previsões de chuva, vento e queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela.