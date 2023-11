Quinta-feira de muita chuva e frio? Prepare-se, está para durar

Esta quinta-feira de chuva foi apenas um vislumbre daquilo que pode vir aí. A muita chuva que se fez sentir em vários pontos do país, como Lisboa, vai continuar a ser realidade, sendo que a ela se junta ainda mais frio. Com o início do mês de dezembro é esperada chuva e uma descida significativa das temperaturas. Bruno Café, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), adianta à CNN Portugal que o frio e as baixas temperaturas irão permanecer até à manhã da próxima segunda-feira.

Em termos de descida das temperaturas mínimas vai-se notar mais na noite desta quinta para sexta-feira, com temperaturas a rondar os 4 graus e os 6 graus. Na sexta-feira prevê-se, no interior Norte e Centro, temperaturas a variar entre os 0 graus e os 5 graus, podendo atingir até valores negativos em determinadas partes do território continental. Nos restantes locais, as temperaturas mínimas vão ficar entre os 5 graus e os 10 graus.

As temperaturas máximas também vão descer por todo o país e vão ficar entre os 5 graus e os 10 graus no interior Norte e Centro. Nas restantes partes do território espera-se valores a variar os 10 graus e os 15 graus.

Relativamente à precipitação, Bruno Café afirma que os aguaceiros continuam no cenário para os próximos dias. Isto porque "no domingo irá ocorrer mais uma passagem de superfícies frontais frias, com chuva a começar no litoral Norte e Centro, e a passar por todo o território continental", diz o meteorologista, sublinhando que a chuva está prevista até segunda-feira de manhã.

Portugal continental registou, entre as 00:00 e as 16:00, 477 ocorrências relacionadas com o mau tempo, das quais 354 na zona da Grande Lisboa, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Num primeiro balanço, tinham sido registadas entre as 00:00 e as 12:00 72 ocorrências relacionadas com o mau tempo, com as regiões de Coimbra, Lisboa e Setúbal a serem as mais afetadas, de acordo com a mesma fonte.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) detalhou que as ocorrências registadas até às 16:00 dizem respeito a inundações (283), limpeza de vias (99), queda de árvores (42), queda de estruturas (42) e movimentos de massa (11), devido à forte precipitação.

Nas operações estiveram empenhados 1.493 operacionais, apoiados por 480 meios terrestres.

“Não há registo de feridos nem ocorrências com danos significativos no património”, precisou ainda a mesma fonte.