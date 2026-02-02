Governo anuncia que maior parte das escolas de Leiria deve reabrir já na quarta-feira - TVI

Governo anuncia que maior parte das escolas de Leiria deve reabrir já na quarta-feira

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 1h e 9min
Fernando Alexandre, ministro da Educação (Hugo Delgado/Lusa)

Ministro da Educação garante que "serão poucos" os alunos sem aulas daqui a uma semana e admite a realocação temporária de alunos em escolas que não a sua

O ministro da Educação disse esta segunda-feira em Leiria que a maior parte das escolas da região estará aberta na quarta-feira, desde que reunidas as condições de segurança, e adiantou que serão contratados monoblocos para substituir salas de aula danificadas.

Em visita à região de Leiria, a mais afetada pela passagem da depressão Kristin na semana passada em Portugal, Fernando Alexandre recusou dar números precisos de quantas escolas poderão reabrir ou não na quarta-feira, ou, “no máximo, na segunda-feira”.

Admitiu no entanto serem milhares os alunos afetados pelo encerramento forçado das escolas, ainda que, para já, sem grandes consequências letivas, uma vez que a maioria das escolas funciona atualmente por semestres e as aulas estavam em pausa letiva.

O objetivo é que os alunos regressem a aulas presenciais até ao início da próxima semana e “as aulas ‘online’ serão uma situação de exceção”.

“Nós queremos os alunos dentro de salas, pode não ser a sala de aula, mas vai ter que ser uma sala que vai ter de garantir segurança e condições para que os alunos tenham aulas”, disse o ministro da Educação, Ciência e Inovação aos jornalistas no final de uma reunião com os 10 municípios que constituem a Comunidade Intermunicipal (CIM) de Leiria.

“É possível que haja alunos ainda sem aulas daqui a uma semana, mas de acordo com a avaliação que está a ser feita, serão poucos, e o foco é precisamente garantir que todos têm aulas”, disse ainda.

Está prevista a reafetação de espaços e a contratação de monoblocos para substituir salas de aulas sem condições para voltar a receber alunos.

Prevê-se também a colocação temporária de alunos em escolas que não a sua, se esta não puder reabrir, havendo para esses casos um reforço de transportes, o que deverá ser organizado pelas autarquias, segundo o ministro.

“Temos alguns casos difíceis de escolas que têm centenas de alunos e que ficaram inutilizadas, esses são os casos mais difíceis porque não é fácil realocar centenas de alunos de um momento para o outro, mas será feito, será feito com partilha de outras instalações, com a contratação de monoblocos. A autarquia de Leiria já identificou as necessidades de monoblocos, já está a tratar da contratação, e por isso nós vamos ter de ter aqui flexibilidade numa situação muito difícil para conseguirmos que os alunos conseguem voltar rapidamente às escolas”, disse o ministro.

Fernando Alexandre disse ainda que houve uma reunião com a E-Redes para garantir que é dada prioridade às escolas na garantia de acesso a geradores ou mesmo no restabelecimento da energia elétrica.

“Nós tivemos milhares de postos de eletricidade nesta região que ficaram inutilizados e muitas escolas nestes municípios estão em zonas afastadas dos grandes centros e por isso sabemos que vai demorar ainda algum tempo a conseguir restabelecer a energia elétrica. De qualquer maneira, seja com geradores, seja também deslocando os alunos dessas escolas que não têm eletricidade, vai ser possível garantir que os alunos têm aulas”, disse o ministro.

Fernando Alexandre referiu ainda a prioridade dada às escolas na transferência de 200 milhões de euros aprovada pelo Governo no fim de semana para recuperação de infraestruturas municipais afetadas pela tempestade e garantiu que nas duas escolas de Leiria que estavam em obras ao abrigo das verbas do Programa de Recuperação de Resiliência (PRR) e que irão falhar prazos devido à intempérie, esses trabalhos serão terminados, com ou sem verbas do PRR, mesmo que demorem mais tempo.

Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois três óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Consegue resistir? Um bezerro recém-nascido e duas crianças decidiram aninhar-se para combater o frio

Hoje às 16:59
1

Criou empresa falsa em Portugal, abriu oito contas bancárias e recebeu mais de 400 mil euros em burlas com venda de carros

Hoje às 17:12
2

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

Há 53 min
3
00:57

Imagens impressionantes mostram a violência da passagem da depressão Kristin por Portugal

Hoje às 16:22
4
01:59

Lonas, plásticos ou telhas: pavilhão de Pousos em Leiria distribui materiais para reparar telhados destruídos pela depressão Kristin

Hoje às 16:24
5

Suspeito do homicídio da filha de Delfina Cruz fica em preventiva

Há 2h e 26min
6
01:53

Aprendeu a desidratar comida e construiu um bunker. Prisão preventiva para o ex-bancário suspeito de raptar a própria filha

30 jan, 15:26
7

Há uma nova depressão a caminho de Portugal e chega já esta terça-feira. Leonardo traz muita chuva, vento e não só

Há 1h e 12min
8
25:28

Portas: “Haja ventos e tempestades não deixem de ir votar. A abstenção grande só favorece os extremos”

Ontem às 22:35
9

Motorista escolar detido em Sintra por abuso sexual de criança de nove anos

Hoje às 10:35
10

Homem morre após queda do telhado que reparava em Porto de Mós

Há 1h e 14min
11

Há mais nove concelhos em situação de calamidade. Veja a lista aqui

Ontem às 19:12
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Há uma nova depressão a caminho de Portugal e chega já esta terça-feira. Leonardo traz muita chuva, vento e não só

Há 1h e 12min
01:49

Tracking poll, dia 7, 2.ª volta: Seguro e Ventura novamente mais próximos

Há 1 min

Há novidades sobre o caso do homicídio da filha da atriz Delfina Cruz

Há 2h e 26min

Mulher de 30 anos morta a tiro em Lisboa

Hoje às 07:08

Motorista escolar detido em Sintra por abuso sexual de criança de nove anos

Hoje às 10:35
22:57

Veja o Polígrafo TVI desta semana na íntegra

Há 1 min

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

Ontem às 19:42

Subornava a vítima com doces e dinheiro para comprar o seu silêncio. Homem de 71 detido pela PJ por abuso sexual de pessoa com incapacidade

Há 59 min
02:16

"A luz que está atrás de mim é do nosso carro": o cenário é de escuridão e destruição em Leiria

Há 52 min

Consegue resistir? Um bezerro recém-nascido e duas crianças decidiram aninhar-se para combater o frio

Hoje às 16:59