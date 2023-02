A Câmara de Lisboa decidiu adotar para os próximos dias um conjunto de medidas de prevenção contra o frio, prevendo-se a abertura das estações de metro do Rossio à noite, Santa Apolónia e Oriente, anunciou esta terça-feira o município.

“Em virtude das previsões de temperaturas baixas na cidade de Lisboa, anunciadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu adotar medidas preventivas contra o frio”, lê-se numa nota da autarquia.

Assim, indica o município, foi solicitado aos parceiros do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de Lisboa (NPISA Lisboa) que a abertura dos centros de alojamento temporário seja antecipada e que, caso seja possível, os equipamentos estejam abertos em permanência por 24 horas.

Foi igualmente pedido o reforço da distribuição de alimentos e bebidas quentes, bem como de agasalhos, pelas entidades que fazem a distribuição alimentar e de roupa.

Haverá ainda um aumento da vigilância, por parte das equipas técnicas de rua, “na identificação das necessidades das pessoas em situação de sem abrigo ao nível da alimentação, agasalhos e cuidados básicos de saúde”, é acrescentado na nota.

Ainda de acordo com a Câmara de Lisboa, em colaboração com o Metropolitano, as estações do Rossio, Santa Apolónia e Oriente irão estar abertas, previsivelmente, desde esta terça-feira e até sexta-feira, das 23:00 às 06:30.

Na nota, a Câmara de Lisboa refere que, por agora, “o Plano de Contingência para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo perante o Tempo Frio” não será ativado, uma vez que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não emitiu “o aviso laranja (quando os valores diários de temperatura mínima se apresentem entre 0º C a -1º C" durante mais de 48 horas.

A Câmara de Lisboa recomenda, contudo, à população em geral que “mantenha o corpo hidratado e quente”, proteja-se do frio, mantenha a casa quente e esteja “especialmente atenta a todos os sinais que possam indiciar algum problema de saúde”.

Aviso amarelo em quase todo o país

Segundo o IPMA, 17 dos 18 distritos de Portugal continental estão a partir desta terça-feira e até quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo frio.

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso até às 10:00 de quinta-feira devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -3 graus Celsius (em Bragança) e os 11 (em Faro) e as máximas entre os 10 graus (na Guarda) e os 20 (em Faro).