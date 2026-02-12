Trabalhadores em lay-off simplificado vão receber dois terços do salário e não os 100% anunciados pelo Governo - TVI

Trabalhadores em lay-off simplificado vão receber dois terços do salário e não os 100% anunciados pelo Governo

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 24 min
Maria do Rosário Palma Ramalho (Lusa)

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social tinha anteriormente garantido, em comunicado, que "aos trabalhadores das empresas afetadas é garantido 100% do seu vencimento normal líquido, até ao triplo do salário mínimo nacional"

Os trabalhadores abrangidos pelo lay-off simplificado nas empresas afetadas pelas tempestades vão, afinal, receber dois terços do salário bruto até ao triplo do salário mínimo nacional (até 2.760 euros) e não 100%, como o Governo tinha anunciado.

A clarificação sobre a percentagem da compensação salarial que será paga aos trabalhadores foi feita esta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, num comunicado enviado às redações.

"A compensação retributiva em caso de redução ou suspensão do contrato de trabalho corresponde a 2/3 do seu salário bruto, desde que não exceda 3 vezes a Remuneração Mensal Mínima Garantida (2.760€). A remuneração nunca pode ser inferior ao salário mínimo nacional em vigor", refere-se na nota.

Em 2 de fevereiro, o ministério liderado por Rosário Palma Ramalho tinha garantido em comunicado que "aos trabalhadores das empresas afetadas é garantido 100% do seu vencimento normal líquido, até ao triplo do salário mínimo nacional".

Mais tarde, num decreto-lei publicado em Diário da República em 5 de fevereiro remetia para os artigos do Código do Trabalho que se referem ao lay-off normal', que garante aos trabalhadores um salário igual a dois terços da sua retribuição normal ilíquida ou o valor do salário mínimo nacional (atualmente em 920 euros), "consoante o que for mais elevado".

Na sequência do decreto-lei, a Lusa já tinha questionado o Ministério do Trabalho sobre a discrepância dos valores das compensações.

No comunicado, o Governo esclarece ainda uma outra questão que estava por clarificar relativamente às regras do lay-off simplificado, sobre a fatia que a Segurança Social vai suportar nos salários a pagar aos trabalhadores abrangidos.

Segundo o ministério, "durante os primeiros 60 dias, a Segurança Social assegura 80% da remuneração devida ao trabalhador, enquanto a entidade empregadora garante os restantes 20%".

"Após este período inicial, aplicar-se-á a habitual divisão de 70/30", acrescenta-se.

Esta informação surge depois de o ministério, também no comunicado de 2 de fevereiro, ter adiantado que a Segurança Social iria suportar 80% do apoio, sem esclarecer nessa altura que esta percentagem só se aplica nos dois primeiros meses.

Na nota hoje divulgada, o Governo diz que "esta medida transitória e excecional garante maior sustentabilidade às empresas afetadas na sequência da tempestade Kristin, mantendo postos de trabalho e acelerando a recuperação económica das regiões afetadas".

Além do lay-off simplificado, o Governo criou uma outra medida, chamada incentivo extraordinário à manutenção de postos de trabalho.

Neste caso, o apoio é atribuído pelo IEFP até três meses "com possibilidade de prorrogação", para assegurar "o cumprimento das obrigações retributivas até 100% do montante da retribuição normal ilíquida do trabalhador, deduzida a contribuição para a Segurança Social", confirma o ministério.

Este apoio "não pode ultrapassar o valor de duas vezes a retribuição mínima mensal garantida, vulgo salário mínimo, ao qual acresce o apoio à alimentação e transporte".

O Governo esclarece ainda que "este apoio não é acumulável com o lay-off simplificado".

"Os dois apoios podem, no entanto, ser pedidos de forma sequencial. Quanto à isenção do pagamento de contribuições à Segurança Social para empresas afetadas pela calamidade, é cumulável com o incentivo extraordinário à manutenção de postos de trabalho ou com o lay-off simplificado", salvaguarda o ministério do Trabalho na mesma nota.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Hoje às 13:44
1

Uma psicóloga foi "notificada para devolver nove mil euros". Trabalhadores escolares obrigados a devolver salário e a descer de escalão

Ontem às 20:52
2

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Há 3h e 27min
3

"Na marginal está tudo inundado". Ordenada evacuação de parte da baixa de Alcácer do Sal devido a subida do Sado

Ontem às 20:56
4
03:20

Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha

Ontem às 14:08
5

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Hoje às 16:41
6
01:36

Polémica: enfermeiro nomeado coordenador de estrutura de missão para energias renováveis

Hoje às 14:09
7
08:55

Se mora na Grande Lisboa, península de Setúbal e Oeste: atenção a estes avisos da Proteção Civil

Hoje às 14:12
8

Eurodreams: conheça a chave desta quinta-feira

Há 21 min
9

Fuga de gás de esquentador faz um morto e dois feridos graves

Há 3h e 24min
10

Para que serve um dique e porque é que se rompe?

Há 2h e 1min
11
03:00

Aldeia de Ereira isolada há já nove dias. Deslocação assegurada por botes da Marinha

Há 3h e 51min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Hoje às 16:41

"Desliguem gás e eletricidade, no limite preparem-se para serem retirados" de casa: Proteção Civil avisa para agravamento da situação em três zonas. Brisa sugere quatro alternativas à A1, que ruiu - e vai demorar "semanas" a ficar bem

Hoje às 12:51
02:41

Ruiu: as imagens de drone que permitem perceber o que aconteceu na A1 em Coimbra

Hoje às 08:20

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Hoje às 13:44

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

Hoje às 13:24
06:32

"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"

Hoje às 12:36

Se precisa da A1 (onde ruiu parte do piso), use uma destas quatro alternativas

Hoje às 14:00
01:30

Não interessa se a dívida é de 10€ ou de 1.000.000€: famílias e empresas que devam ao Fisco não podem aceder aos apoios do Estado para o mau tempo

Hoje às 14:17
04:56

Engenheiros avisaram para o risco nos diques: "A principal recomendação era a manutenção que não existia. Isto é quase trágico"

Hoje às 10:17
05:34

Porque é que há tantas estradas a abater em Portugal?

Ontem às 10:23
01:41

DECO faz aviso a quem está a recorrer a empréstimos e moratórias para adiar o pagamento de créditos devido ao mau tempo

Hoje às 14:30
01:39

Resgate em direto: homem queria fotografar mau tempo, acabou socorrido após meia hora na água

Ontem às 14:32