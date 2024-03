Entra na água para tentar salvar jovem em Espanha. Morreram ambos

Quatro pessoas morreram depois de terem caído ao mar em três acidentes nas costas atlântica e mediterrânica de Espanha, disseram os serviços de emergência espanhóis na quinta-feira.

As mortes ocorreram quando as autoridades espanholas emitiram avisos de ventos fortes e chuvas generalizadas em muitas partes do país.

A polícia espanhola indicou que um menor de idade de nacionalidade marroquina e um adulto alemão morreram na costa mediterrânica, perto da cidade de Tarragona, no leste do país.

O adulto alemão entrou na água para tentar salvar o jovem marroquino e ambos morreram, disse a Guarda Civil.

Um homem e uma mulher morreram depois de caírem no oceano Atlântico na costa norte de Espanha, informaram os serviços de emergência da região das Astúrias. A agência noticiosa espanhola EFE citou as autoridades locais, dizendo que o homem era de nacionalidade britânica.

O serviço de meteorologia de Espanha emitiu avisos na quinta-feira para ventos fortes em várias zonas da península, incluindo a costa das Astúrias, onde podem ocorrer ondas até sete metros de altura.

A chuva levou algumas cidades a cancelar as procissões da Semana Santa previstas para quinta-feira.