Tempestade Gabrielle atinge Portugal: chuva forte e rajadas até 80 km/h

  • Agência Lusa
  • Hoje às 08:54
As previsões meteorológicas para este sábado alertam para a aproximação da tempestade pós-tropical Gabrielle, que deixará céus nublados no noroeste da Península Ibérica e nuvens altas abundantes no resto do território.

O céu tenderá a ficar nublado, especialmente no norte de Portugal e Galiza, com precipitações e tempestades que podem ser localmente fortes no final do dia, à medida que a Gabrielle se aproxima da Península Ibérica.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê o aumento de nebulosidade a partir da tarde com ocorrência de períodos de chuva, sendo por vezes forte no litoral Norte e Centro, assim como a intensificação do vento no litoral oeste e nas terras altas, com descida das temperaturas máximas.

O céu vai apresentar-se pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral Norte e Centro até ao início da manhã, tornando-se gradualmente muito nublado, do litoral para o interior, a partir do início da tarde, estima o IPMA, que prevê a possibilidade de ocorrência de trovoada nestas zonas do país no final do dia.

O vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, irá tornar-se moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas e no litoral oeste a partir da tarde, com rajadas até 80 km/h, em especial no final do dia.

Quanto ao estado do mar na costa Ocidental, ondas de noroeste com 1 metro deverão evoluir gradualmente para ondas oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando para 4 a 5 metros a partir do final da tarde.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu na sexta-feira um aviso à população sobre vento forte, agitação marítima e chuva este fim de semana em Portugal continental, face à instabilidade meteorológica provocado ciclone Gabrielle, entretanto rebaixado a tempestade pós-tropical.

A Gabrielle, que já afetou o arquipélago dos Açores com a intensidade de ciclone, irá trazer vento forte, o que, associado a terrenos secos e quentes, poderá provocar incêndios rurais, sublinhou a ANEPC.

Face a estas previsões, a ANEPC apelou à população para o "estreito cumprimento das regras de prevenção de incêndios rurais", devido ao risco Muito Elevado e Máximo nas regiões Norte, Centro e Algarve, recordando que, de acordo com as disposições legais em vigor, é proibido fazer queimadas extensivas e queima de amontoados.

Balanço final do ciclone Gabrielle nos Açores aponta para 255 ocorrências

