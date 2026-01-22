Proteção Civil mobiliza todos os meios em Montalegre para "atuar de imediato" após aviso vermelho de neve - TVI

Proteção Civil mobiliza todos os meios em Montalegre para "atuar de imediato" após aviso vermelho de neve

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 1h e 33min
Tempo

Distrito de Vila Real vai estar sob aviso vermelho devido à quede de neve a partir da madrugada de sexta-feira

Em Montalegre, todos os meios da Proteção Civil estão mobilizados para “atuar de imediato” na limpeza e reposição da circulação das estradas, na sequência das previsões de neve que coincidem com o arranque da Feira do Fumeiro.

A informação foi avançada esta quinta-feira pela Câmara de Montalegre, em Vila Real, um dos distritos do país que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vai estar sob aviso vermelho por causa da neve a partir das 00:00 de sexta-feira.

Montalegre é também um concelho habituado às baixas temperaturas e à queda de neve e, por isso, já dispõe de vários limpa-neves e outros equipamentos para a limpeza das vias e espalhamento de sal.

A presidente da autarquia, Fátima Fernandes, realçou que a palavra de ordem em Montalegre é “atuar de imediato” e, nesse sentido, já esta tarde se vai dar início ao espalhamento de sal pelas vias do concelho.

Também esta quinta-feira tem início mais uma edição da Feira do Fumeiro, que se prolonga até domingo é um dos eventos que mais visitantes atrai ao concelho do norte do distrito de Vila Real.

“Neste fim de semana, a preocupação não é só com a Feira de Fumeiro, é também, por exemplo, com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e com a alimentação de muitas pessoas que têm que receber os alimentos em casa”, acrescentou ainda Fátima Fernandes.

A autarca falava após uma reunião com a Proteção Civil municipal e realçou que as equipas vão estar no terreno a “desenvolver ações contínuas de prevenção de riscos, com o objetivo de assegurar a segurança de pessoas e bens e garantir a normalização da circulação rodoviária”.

“Portanto, reunimos todos os meios mecânicos, mas sobretudo os meios humanos para poderem atuar desde hoje, por forma a manter as vias limpas para que todos aqueles que precisam de utilizar essas vias o possam fazer e em segurança”, salientou, apelando também aos cuidados de quem circula nas estradas.

Os meios envolvem a Proteção Civil, as duas corporações de bombeiros do concelho, a de Montalegre e a de Salto, a GNR e ainda particulares, cujos serviços são contratualizados para ajudar, bem como funcionários do município.

“Podemos garantir que temos os meios todos no território, por forma a garantir as condições de mobilidade e de segurança para as pessoas que nos vêm visitar”, realçou Fátima Fernandes, que anunciou que começará agora a atuar um novo limpa-neves adquirido pela câmara por cerca de 300 mil euros para reforçar os meios no terreno.

A feira, que vai na 35.º edição, tem à venda cerca de 70 toneladas de fumeiro, 22 toneladas de presunto, conta com a participação de 70 expositores, todos do concelho, e pode gerar um movimento de cerca de dois milhões de euros, sendo esperados milhares de visitantes até domingo.

Segundo o IPMA, o aviso vermelho (o mais grave), que se prolonga pelo menos até às 9:00 de sábado, deve-se à possibilidade de queda de neve acima de 600/800 metros, com acumulação da ordem de 20 a 30 centímetros acima dos 800 metros e possível formação de gelo.

O instituto adverte para eventuais perturbações graves na circulação e afetação de alguns abastecimentos locais.

Estes são alguns dos efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, que vão começar a fazer-se sentir a partir da tarde desta quinta-feira, tendo o IPMA emitido vários avisos de chuva, vento, neve e agitação marítima.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

01:48

Vêm aí novas regras para tirar carta de condução (e há quem não esteja contente)

Há 3h e 11min
1
01:29

Criança de cinco anos detida quando regressava da escola nos EUA. Saiba o que se passou

Há 3h e 13min
2
03:19

"Cheesecake japonês": conheça a nova receita que está a ficar viral no TikTok

Ontem às 22:22
3
01:38

Condutor apanhado a 280 km/h arrisca escapar à multa. Tudo por causa de uma falha técnica

Ontem às 22:07
4
00:51

Para terminar, uma boa notícia: o emocionante encontro entre um pai e os jovens que salvaram o seu filho no acidente ferroviário na Andaluzia

Ontem às 22:52
5
02:21

Governo prepara revolução na segurança rodoviária: todos os autocarros terão tacógrafo

Ontem às 22:06
6
01:45

Jogador do Moncarapachense morre em campo durante jogo com o Imortal

Há 3h e 13min
7
01:42

Há uma nova burla. Cuidado com as mensagens falsas enviadas em nome do Ministério da Saúde

Há 3h e 12min
8

Estado de prontidão nível 3: Portugal entra em alerta por causa do mau tempo

Há 1h e 18min
9
02:22

"Acabei de ter um problema": divulgadas gravações entre maquinista e central após acidente em Córdoba

Ontem às 21:42
10
07:45

Sente que o seu cabelo está a crescer mais devagar? A culpa é do inverno

Hoje às 12:23
11
05:10

"Chuva persistente" para durar: o que esperar desta nova depressão

Hoje às 12:21
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:42

Recebeu uma SMS para pagar "ida às urgências"? Ministério da Saúde diz que é fraude

Há 3h e 12min
01:48

Vêm aí novas regras para tirar carta de condução (e há quem não esteja contente)

Há 3h e 11min
01:45

Jogador do Moncarapachense morre em campo durante jogo com o Imortal

Há 3h e 13min
02:01

Chuva, frio e muita neve (até onde não se esperava): eis a depressão Ingrid

Há 3h e 16min
01:29

Criança de cinco anos detida quando regressava da escola nos EUA. Saiba o que se passou

Há 3h e 13min
03:02

Derrame ocular: o que explica o olho vermelho de Macron

Hoje às 12:22
07:45

Sente que o seu cabelo está a crescer mais devagar? A culpa é do inverno

Hoje às 12:23
01:28

Vinham da República Dominicana e foram apanhados à chegada a Lisboa com passaportes falsos

Há 3h e 14min
02:22

Operação Irmandade: estas são as provas que PJ tem contra os 37 elementos do Grupos 1143

Há 3h e 15min
00:51

O emocionante encontro entre um pai e os jovens que salvaram o seu filho no acidente ferroviário na Andaluzia

Ontem às 22:52
03:19

"Cheesecake japonês": conheça a nova receita que está a ficar viral no TikTok

Ontem às 22:22
01:38

Condutor apanhado a 280 km/h arrisca escapar à multa. Tudo por causa de uma falha técnica

Ontem às 22:07