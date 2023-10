Proteção Civil registou 303 ocorrências, devido ao meu tempo, até às 23:00

A Proteção Civil registou, das 00:00 até às 23:00 de hoje, um total de 303 ocorrências, sem registo de vítimas nem danos materiais avultados, associadas ao mau tempo em Portugal continental, sendo a região Norte a mais afetada.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à agência Lusa que a maioria das ocorrências registadas foi de quedas de árvores, com 113, e referiu ainda 79 inundações, a maioria na via pública.

“Não há registo de danos pessoais, nem materiais avultados”, adiantou a mesma fonte.

A região Norte foi a mais afetada, com 219 ocorrências, seguida da região centro, com 53, indicou.

Estas situações mobilizaram ao longo do dia 948 operacionais e 376 meios terrestres, de acordo com a Proteção Civil.

Na sexta-feira, a Proteção Civil alertou para a possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim de semana, com especial incidência no Norte e Centro do continente.

Até ao final de domingo, a Proteção Civil tem o estado de prontidão dos meios no nível laranja em 16 sub-regiões da entidade no continente, com especial incidência no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo.

Em causa está a depressão Céline, associada a uma superfície frontal fria, com precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, principalmente no Minho e Douro Litoral, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).