Chuva, trovoada, granizo e "rajadas fortes de vento" colocam sete distritos sob aviso amarelo

Sete distritos do continente estão este domingo sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e trovoada, enquanto na Madeira se espera um agravamento do estado do tempo para segunda-feira com duas regiões em vermelho e outra sob aviso laranja.

Os avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) são válidos entre o meio-dia e as 21:00 deste domingo para os sete distritos do continente, nomeadamente Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Portalegre, Vila Real e Viseu.

O IPMA prevê a ocorrência de aguaceiros, "por vezes fortes e que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de rajadas fortes de vento" e trovoadas frequentes e dispersas.

No arquipélago da Madeira, a informação disponível no site do IPMA indica que as regiões montanhosas e a costa sul da ilha vão estar sob aviso laranja devido à precipitação entre as 12:00 e as 15:00 de segunda-feira, prevendo-se depois um agravamento da precipitação que fez subir o nível para vermelho, entre as 15:00 de segunda-feira e as 15:00 de terça-feira.

Na região da costa norte, o aviso laranja devido a chuva que por vezes pode ser forte e persistente "em especial na parte oeste" está previsto vigorar entre o meio-dia de segunda-feira e as 15:00 do dia seguinte.

Neste mesmo período, Porto Santo vai estar sob aviso amarelo, também devido à previsão de chuva, por vezes forte.

No sistema de avisos meteorológicos em vigor, o amarelo é o menos grave e refere-se a uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

Os avisos de risco incluem também o laranja e o vermelho (o mais grave), enquanto o verde indica a ausência de previsão de uma situação meteorológica de risco.