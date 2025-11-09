Mulher detida em Espanha por suspeita de queimar os olhos do filho de dois anos com líquido irritante - TVI

Mulher detida em Espanha por suspeita de queimar os olhos do filho de dois anos com líquido irritante

  • TVI
  • Há 16 min
Policia Nacional, Espanha

Suspeita tem uma filha cega de sete anos

Uma mulher de 27 anos foi detida pela Polícia Nacional em Alicante, Espanha, por alegadamente ter provocado lesões oculares ao filho de dois anos com um líquido irritante, aponta a Europa Press, depois de confirmar a informação avançada pelo Información.

Os médicos lançaram o alerta, depois da criança ter dado entrada várias vezes no Hospital General - a última terá sido em agosto e só teve alta há alguns dias. Perante a denúncia, a Polícia Nacional iniciou uma investigação, que culminou na detenção da mulher.

Segundo fontes policiais, a suspeita tem uma filha cega de sete anos, que chegou da Argélia, país de origem da família, com o mesmo tipo de problema do irmão.

Segundo a Europa Press, a polícia considera a possibilidade de a mulher sofrer de alguma perturbação.

 

 

 

