"Carlos III é mais transparente do que a rainha". A família real vista por Max Foster, correspondente real da CNN Londres

Carlos III recorda Isabel II com "grande afeto" no primeiro aniversário da morte da rainha, sem esquecer o "amor e apoio" que tem recebido do povo

Max, há quantos anos é repórter real?

Desde 2011, quando Kate e William se casaram. Pediram-me para cobrir o casamento depois de ter feito as eleições no ano anterior.

E como é que foi essa experiência?

Não era especialista em realeza, mas fiquei realmente impressionado com toda a multidão que se juntou e estava tão envolvida num casamento de pessoas que nunca iriam conhecer. Fiquei fascinado com a razão pela qual as pessoas estavam fascinadas. Isso faz sentido? Pessoas de todo o mundo que lá estavam. Era isso que eu queria explorar, o fascínio pela realeza.

Max Foster no Castelo de Windsor, a 1 março de 2021 (Chris Jackson/Getty Images)

A família real cresceu em si?

Interessa-me saber porque é que as pessoas se interessam por eles. Penso que é porque se trata de uma família e porque estão muito expostos. São um pouco o espelho das nossas vidas. Por isso, podemos sempre relacionar-nos com os grandes acontecimentos das suas vidas. E os grandes acontecimentos são sempre nascimentos, casamentos e mortes. Por isso, quando falamos da morte da rainha, é óbvio que ela era amada por muita gente, mas acho que toda a gente se identifica com essa história. Porque toda a gente já teve alguém que morreu ou se preocupa com a morte de alguém. E acho que as pessoas ficaram muito emocionadas com a morte da rainha porque era alguém com quem se podiam identificar. Talvez não a conhecessem, mas havia ali uma ligação às suas próprias famílias. Porque a rainha esteve entronizada durante 70 anos e muitas pessoas nasceram, morreram e ela estava lá.

Qual foi o impacto da morte de Isabel II no povo britânico? Porque durante dez dias, muitas pessoas estavam nas ruas, muitas manifestaram tristeza pela sua morte. Como é que se lidou com a emoção à volta dela?

Para mim, a parte mais comovente de toda a história foram as filas à porta de Westminster Hall. E durante o velório, as filas prolongavam-se por quilómetros e quilómetros e quilómetros, o que ninguém esperava. A certa altura, tiveram de encerrar as filas e as pessoas ficaram à espera durante a noite só para prestar homenagem. E a maior parte dessas pessoas eram monárquicas, pelo que queriam dizer 'obrigado' e era a última oportunidade de terem essa ligação. Nós sabíamos que iria acontecer a dada altura, mas acho que atingiu muito as pessoas. E tem razão quando diz que ela esteve presente na vida da maioria das pessoas durante toda a sua vida. Isabel II era a chefe de Estado mais venerada, a chefe de Estado há mais tempo em funções. Foi um choque o facto de ela ter partido. Esta figura que tinha sido tão constante na vida das pessoas tinha desaparecido. Penso que só se tornou realidade quando aconteceu de facto e foi um choque para muita gente, apesar de estarmos à espera que acontecesse naquela altura.

Estávamos à espera, mas quando a notícia chegou, como é que se reage? Como é que reagiu?

Bem, foi muito difícil, de certa forma, como jornalista, porque o meu trabalho é refletir o público e o que ele sente. E nós não sabíamos realmente como é que as pessoas iam reagir. Foi por isso que as filas fora do velório me reforçaram que se tratava de uma história internacional, global e que estava a afetar as pessoas. E foi por isso que refletimos na nossa cobertura este tom muito solene. Não creio que as pessoas tenham ficado chocadas e de luto da mesma forma que quando a Diana morreu. Também me lembro disso. Fui ao exterior do Palácio de Kensington e as pessoas estavam literalmente a gritar e a chorar porque estavam muito chocadas. Porque a vida dela tinha sido interrompida. Com a rainha foi diferente, porque ela tinha tido uma vida tão bem sucedida e longa. Foi mais uma solenidade em torno do facto de termos perdido esta figura nas nossas vidas. Mas não foi um luto da mesma forma. Não foi um choque. Era apenas tristeza.

Foi um ano cheio de acontecimentos. Carlos tornou-se rei. E como é que as pessoas daqui aceitaram isso?

Acho que outra grande parte da história de Carlos foi a primeira vez que ele foi ao Palácio de Buckingham depois da morte da rainha. Depois de se ter sido herdeiro durante tanto tempo, não se sabe se o mundo nos vai aceitar como rei. Fora do Palácio de Buckingham, as pessoas cantavam: "Deus salve o rei, Deus salve o rei". As pessoas estavam a agarrá-lo e houve uma mulher que o beijou nos lábios. Falei com ela e ela disse-me: "Foi inapropriado? E eu disse, bem, não acho que tenha sido porque ele estava bem com isso". Acho que ele estava bem com isso porque era a confirmação de que ele era aceite como rei. Por isso, foi um momento muito importante para ele. Depois, não sabíamos realmente como é que ele iria lidar com a sua monarquia. Iria mudar as coisas rápida e radicalmente? Porque qualquer novo monarca precisa de deixar a sua própria marca e ter a sua própria monarquia. Ele fez muitas mudanças, mas são mudanças muito subtis. Todas elas, nenhuma delas foi controversa. Por isso, penso que foi um triunfo para ele nesse aspeto. Depois, o outro grande desafio foi obviamente o livro do príncipe Harry, que poderia ter sido um desastre completo para a monarquia, devido a muitas das coisas que Harry escreveu no livro. Mas não foi o caso. Por isso, na verdade, foi um ano de grande sucesso para o rei Carlos.

Max Foster com o rei Carlos e a rainha Camilla (WBD)

Camilla foi sempre uma figura controversa na família real, muito por causa das entrevistas que a princesa Diana deu. Foi uma surpresa para as pessoas Camilla ser rainha?

As gerações mais velhas veem-na como uma figura controversa. Os jovens não. Muitas pessoas, os jovens nem sequer sabem quem foi a princesa Diana. E não estão a par da história. Além disso, acho que o mundo mudou e agora aceitam que as pessoas se divorciam e que lhes deve ser dada uma segunda oportunidade. E ela tem lidado com o seu papel público de forma muito eficaz porque se tem concentrado em algumas causas-chave, com as quais se preocupa realmente, como a violência doméstica e a osteoporose, por exemplo. E está a promover-se como um apoio ao rei. Por isso, nunca se sobrepõe ao rei. E, na verdade, não acho que ela estivesse a fazer força para ser rainha. Penso apenas que ela queria apoiar Carlos e Carlos queria que ela fosse rainha e não acho que haja nada que ela tenha feito que possa ser controverso. Ela tem a sua própria vida preenchida. É uma avó profissional e tem os seus próprios interesses e depois intervém quando é solicitada, quando é preciso. Penso que o público britânico ficou bastante impressionado com a forma como ela lidou com a situação.

E quais são, na sua opinião, as principais alterações da monarquia entre 2022 e este ano?

Acho que Carlos III é mais transparente do que a rainha. A rainha Isabel era muito reservada, nunca deu entrevistas, nunca expressou qualquer emoção, era completamente independente, nunca se envolveu em política. Carlos já tinha manifestado opiniões anteriormente e disse que não seria político de forma alguma quando se tornasse rei. Mas está mais envolvido nos assuntos do que ela. Por isso, houve uma reunião de alguns políticos e pessoas ligadas ao clima no Castelo de Windsor, organizada pelo rei. Penso que a rainha não o teria feito porque para algumas pessoas o clima é uma questão política. Mas ele é conhecido como um ativista político e organizou essa reunião, o que representa uma mudança subtil em relação à monarquia anterior. Também está a fazer muitos cortes no sistema palaciano para refletir a crise do custo de vida. Daqui a dez anos, teremos de olhar para trás para ver o quanto ele mudou as coisas, mas penso que veremos uma grande mudança se compararmos com o seu antecessor. Mas parte do seu papel é fazer a transição de uma monarquia para a seguinte. Por isso, está constantemente a referir-se à rainha e a prestar-lhe homenagem e vai continuar a fazê-lo para que as pessoas se habituem à ideia de que a coroa é entregue.

E a este nível político, acha que a mudança de monarca teve algum impacto?

Não. Quer dizer, Carlos aceita o facto de não poder exprimir opiniões político-partidárias. Todos nós temos opiniões políticas, ele não as expressa. Mantém-se fiel aos temas pelos quais já é conhecido e se, de repente, se dedica ao clima ou a outras campanhas, isso seria surpreendente e chocante. Mas ele está a manter-se fiel às mesmas questões, por isso não é um problema. Para além disso, ele passa tudo pelo governo e este tem de aprovar tudo o que faz. Assim, quando tem um compromisso, sabe que o governo já o aprovou e o público também o sabe. Por exemplo, não viajou para uma conferência sobre o clima, a conferência COP. E, segundo sabemos, Rishi Sunak, o primeiro-ministro, não queria que ele fosse, por isso não foi. Por isso, não vai fazer nada para prejudicar o governo.

As digressões e as viagens oficiais

Fez entrevistas com o rei Carlos, mas também com os príncipes de Gales e com os duques de Sussex e acompanhou-os em digressões reais. Como é que se prepara para as viagens e para os eventos com a família real?

Há muita administração, por isso é preciso trabalhar com o palácio para saber o que está a acontecer, conseguir a acreditação junto deles, conseguir a acreditação junto dos governos locais. Há muita logística e todos os dias são planeados com muito pormenor por causa da segurança. Por isso, sabemos o que está para vir e eu costumava preparar cada compromisso e tudo o que esperávamos que acontecesse e explicar porque é que estavam a realizar esses eventos. Ainda faço isso, mas o que acontece é que, nestas digressões, acontece algo que se torna a história. Por isso, o que é preciso fazer é saber o que está a acontecer, mas depois prepararmo-nos para algo surpreendente e reagir a isso. Por isso, preparo-me, mas não me preparo demasiado.

Camilla, então duquesa da Cornualha, com Max Foster durante o Grande Almoço da Commonwealth na Escola Internacional do Gana, a 5 de novembro de 2018, em Acra, no Gana (Chris Jackson/Getty Images)

Carlos III já esteve na Alemanha e prepara-se para ir a França. Vai acompanhar?

A primeira digressão do Carlos era para ser a França e foi cancelada por causa das manifestações. Por isso, a sua primeira digressão foi à Alemanha e eu fui a essa e vou a França com ele. A França é a nossa grande economia mais próxima. Tem havido uma enorme tensão entre a França e o Reino Unido por causa do Brexit. Mas Rishi Sunak dá-se muito bem com Emmanuel Macron, estabeleceram uma relação forte. Esta é uma visita muito importante para o Reino Unido, para aprofundar os laços entre a França e o Reino Unido, depois de toda a tensão que tem existido. E não se trata apenas do Brexit, Boris Johnson não era muito popular entre os políticos da União Europeia por causa do Brexit. E Rishi Sunak é uma personagem diferente. É um teste para Carlos, se conseguir reforçar o que o primeiro-ministro fez na sua visita anterior, numa cimeira anterior. Tentar lembrar a todos os presentes os longos laços históricos entre a França e o Reino Unido, que não são afetados pelos altos e baixos da política. E concederam-lhe esta grande honra, que é discursar no Senado. Vai falar em francês e veremos como vai lidar com isso. Mas ele fez isso na Alemanha, em Berlim, com muito sucesso, falou alemão lá, e essa viagem correu muito bem. É isto que os chefes de Estado, enquanto monarcas, podem fazer. Podem elevar-se acima de toda a política e recordar a todos porque é que estes dois países trabalharam juntos com sucesso no passado.

E há alguma alteração nas viagens com o rei que não tenha havido com a rainha?

São muito mais intensas. Quero dizer, a rainha era mais velha, mas mesmo quando era mais nova não tinha tantos compromissos e as viagens eram muito mais longas. O que posso dizer sobre Carlos é que ele trabalha incrivelmente duro: trabalha até altas horas da noite e tem muitos assuntos que lhe interessam e, por isso, está cheio de compromissos. E a rainha Camilla também tem muitos interesses, também tem muitos compromissos em França. Portanto, é só pum, pum, pum, pum. É muito intenso. E, muitas vezes, são assuntos muito mais sérios. A rainha Camilla pode visitar um museu e ver algumas exposições britânicas para enfatizar os laços, enquanto Carlos estará muito mais envolvido em muitas das questões relacionadas com o assunto e ouvirá. Portanto, é bastante intenso, mas é muito mais sério. E fazem mudanças para estarem mais próximos das pessoas.

Em Berlim, foram a um centro para refugiados ucranianos. Porquê fazer este tipo de iniciativas? Por causa da popularidade?

A Ucrânia é um caso interessante. A Ucrânia é um bom exemplo de como Carlos se envolveu numa questão que a rainha Isabel não teria feito. Como chefe de Estado, representa o Reino Unido em todo o mundo. No caso da Ucrânia, Carlos apoiou a posição do governo britânico, que considera que a guerra da Ucrânia é uma invasão ilegal, e utilizou essa linguagem. Não creio que a rainha tivesse usado esse tipo de linguagem. Mas depois disso, visitou refugiados ucranianos num centro na Alemanha. Está, portanto, a mostrar que está envolvido numa questão. A razão pela qual isso pode ser interessante é que, em algum momento no futuro, se a Grã-Bretanha reparar suas relações com a Rússia, haverá visitas de Estado da Rússia e para a Rússia. E ele terá apoiado fortemente a Ucrânia. Portanto, esse será o contexto no futuro. Ou se William for rei e visitar a Rússia no futuro. É este o tipo de coisas que têm de ser consideradas a longo prazo. É por isso que pode ser sensível falar de algo tão claramente agora. Mas a diferença é que Carlos tem consciência disso e decidiu comprometer-se a dizer que a Ucrânia é uma guerra ilegal. É uma pequena subtileza na mudança da monarquia.

E podemos esperar que William faça esse tipo de mudanças mais pontuais e menos temerosas?

William também está a ter de fazer mudanças porque passou a ser o primeiro na linha de sucessão e é agora príncipe de Gales e tem de redefinir o papel que Carlos criou. Por isso, está a tornar-se muito mais sério. Vemos que já não faz momentos tão leves nas digressões, como costumava fazer. Ele está a preparar-se para ser o próximo na linha e se algo acontecer a Carlos, ele tornar-se-á imediatamente rei. Portanto, ele mudou, mas preocupa-se profundamente com o ambiente da mesma forma que Carlos, mas está a lidar com isso de uma forma diferente. Carlos falaria sobre muitos dos aspetos negativos e os danos que os humanos estão a criar no ambiente, enquanto William está muito mais focado em encontrar soluções para a crise climática e celebrá-las, está sempre a tentar encontrar o lado positivo. Por isso, enquanto Carlos está mais negativo, William é mais positivo e acho que isso é um pouco uma mudança geracional. E essa é a única indicação que temos sobre como ele poderá lidar com a monarquia de forma diferente.

A realeza, as redes sociais e os media

As redes sociais mudaram a abordagem da realeza às pessoas?

Não creio que tenha mudado muito a forma como Carlos e Camilla lidam com os media. Eles têm as suas próprias contas nas redes sociais e promovem muito do seu trabalho nessas redes. Mudou muito para William e Kate. Porque, na verdade, as contas nas redes sociais são a sua principal forma de divulgar os trabalhos ao mundo. Continuam a ter relações muito fortes com jornalistas como eu. Mas, no passado, vinham ter connosco e diziam que este evento estava a acontecer. Agora, podem dizer "este evento será apenas para os nossos canais nas redes sociais". E depois, noutros eventos, convidam os principais meios de comunicação social para fazerem a cobertura. Por isso, são muito modernos na forma como tratam os seus trabalhos e isso vai diretamente para os seus fãs. Mas já conversei com eles sobre isso e o meu argumento é que eles só estão a falar com pessoas que já os seguem quando publicam esse material. Por isso, eles sabem que, se querem alargar a sua base e o seu público, precisam de trabalhar com outros jornalistas que também têm outros públicos. E é isso que fazem. Trabalhamos em estreita colaboração com eles e são muito conhecedores dos media. Já o Palácio de Buckingham é um pouco mais protegido. Mas penso que se trata apenas de uma diferença geracional.

Max Foster com o príncipe William (WBD)

E vamos continuar a ver pessoas à volta do palácio a chamar pelo rei, recordando a rainha Isabel II?

Acho que Carlos não tem a mesma ligação com as pessoas. Não tem o mesmo carisma perante as câmaras que a rainha Isabel tinha ou que o William tem. Acho que ele tem consciência disso e é por isso que se concentra nos problemas. E o que eu acho, de facto, é que o pressuposto é que William tem mais ressonância junto dos jovens mas, na verdade, acho que os jovens se identificam muito com Carlos. Penso que as pessoas mais velhas não têm consciência disso. Porque Carlos está tão ligado a questões que lhes interessam. Por exemplo, o ambiente, a tolerância religiosa ou o Prince's Trust, que tem por objetivo ajudar os jovens desfavorecidos a entrar no mercado de trabalho. Penso que os jovens desconfiam bastante das instituições, principalmente neste país. E o Palácio de Buckingham é a instituição máxima. Mas também veem que ele se preocupa com o seu trabalho e que tem bons problemas. Por isso, penso que o facto de ser mais velho não tem sido uma desvantagem para ele. Penso que muitas pessoas mais velhas têm problemas com Carlos e Camilla só por causa do que aconteceu com Diana, enquanto as pessoas mais jovens não têm essa bagagem.

E isso significa...

Qualquer pessoa que se lembre, não só da morte da Diana (NR: em agosto de 1997), mas de todo o escândalo do divórcio e da forma como a Diana e o Carlos foram tão abertos em relação a isso. Tudo isso foi parar aos media e tornou-se uma guerra, a Diana sofreu imenso com isso, mas penso que o Carlos também sofreu, obviamente. E depois os miúdos sofreram imenso e isso está sempre com eles. Acho que os jovens não conhecem essa história tão bem como os mais velhos.