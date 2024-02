Fim de uma era, fim de novela: Mbappé sai do PSG no final do verão

Está prestes a chegar ao fim uma novela que dura desde o ano passado. Kylian Mbappé anunciou a saída do Paris Saint-Germain, confirmando que esta vai ser a última época de ligação ao clube francês.

De acordo com a agência AFP, a notícia foi dada pelo jogador durante um treino do PSG, que ainda esta quarta-feira jogou para a Liga dos Campeões, com Mbappé a marcar um dos golos da vitória sobre a Real Sociedad.

O jogador falou diretamente com o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, a quem pediu que não exagerasse na reação. É que o PSG não perde apenas a sua principal estrela, arrisca também a ver o jogador sair sem qualquer contrapartida financeira.

É um fim de uma era para ambas as partes: Mbappé sai do PSG como um dos melhores jogadores do mundo, mas também como o melhor marcador da história do clube francês, com o trajeto de ambos a coincidirem.

Campeão do mundo de futebol por França em 2018, embora não pareça, Mbappé tem apenas 25 anos, perspetivando-se um grande futuro para aquele que é um dos melhores jogadores do mundo há vários anos.

Chegou ao PSG na época de 2017/18, vindo de um Mónaco onde se estreou com Leonardo Jardim, numa mítica equipa que também tinha Bernardo Silva, e que conquistou a liga francesa contra o todo poderoso PSG, além de ter chegado às meias-finais da Liga dos Campeões.

Na altura custou 180 milhões de euros, mas os mais de 200 golos confirmaram a aposta parisiense, com o jogador a tornar-se recorrentemente o melhor marcador do clube em todas as épocas, tendo recebido um troféu comemorativo disso mesmo em março de 2023, quando chegou aos 201 golos.

Ao serviço do PSG jogou, até ao momento, 290 jogos, nos quais marcou 243 golos e fez 105 assistências, tendo jogado mais de 23 mil minutos. Até ao fim da época é bem provável que estes números subam consideravelmente, com o clube e o próprio Mbappé a apontarem à ambição que foge há tantos anos: a conquista da Liga dos Campeões.

Mas nem por isso faltam troféus na carreira do jogador. Além do Mundial e da Liga das Nações por Fança, conquistou seis ligas francesas (uma delas pelo Mónaco), três taças de França, duas Taças da Liga e três Supertaças.

A faltar fica mesmo a Liga dos Campeões, que ainda pode ser possível este ano. Talvez a pensar nesse sonho vai dar um passo em frente, sendo mais do que provável uma ida para o clube que mais Champions tem, o Real Madrid.