Morreu MC Marcinho, voz de "Glamurosa" (rainha do funk)

Marcio André Nepomuceno Garcia, mais conhecido como MC Marcinho, morreu este sábado, vítima de falência múltipla de órgãos, aos 45 anos. A informação foi confirmada à CNN Brasil pelo Hospital Copa D’Or, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, onde o cantor estava internado para tratar uma cardiopatia e doença renal crónica.

Na sexta-feira, o quadro clínico de Marcinho agravou-se significativamente, conforme informou o hospital. O artista estava hospitalizado desde o dia 27 de junho deste ano, após sofrer uma paragem cardíaca, e estava sob cuidados intensivos no hospital.

Famosos lamentam morte do cantor

Anitta exaltou o talento e a simplicidade de Marcinho ao chamá-lo de "percursor do funk melody", género musical que também ela cantava no começo da carreira.

MC Marcinho marcou para sempre o funk e a nossa música. Com seu talento, simplicidade e carisma, foi um dos precursores do funk melody e da popularização do ritmo no Brasil. Descanse em paz 🙏✨ — Anitta (@Anitta) August 26, 2023

Tati Quebra-Barraco chamou Marcinho de "irmão" e disse amar o cantor.

Valesca Popozuda, outro ícone do funk, lamentou a morte de estrelas do género. Marcinho faleceu 13 dias após a morte de MC Kátia.

O príncipe do funk precisou descansar, tanta gente que fez história no funk partindo, que o legado do MC Marcinho seja eterno, ele descansou porque lutou muito, meus pêsames a sua família, amigos e fãs!! Esse fez história #luto — Valesca Popozuda 💋 (@ValescaOficial) August 26, 2023

A cantora Lexa disse que o funk está de "luto".

Gilberto Gil prestou os sentimentos à família e aos fãs do funkeiro e considerou a morte “uma perda imensa para o mundo do funk e da música negra brasileira”.

Uma perda imensa para o mundo do funk e da música negra brasileira. MC Marcinho foi um pioneiro que influenciou gerações e enriqueceu a nossa cultura. Nossos sentimentos à família e aos fãs. #EquipeGil — Gilberto Gil (@gilbertogil) August 26, 2023

O rapper Marcelo D2 desejou que Marcinho “descanse em paz” e afirmou que o cantor é um “pilar do funk carioca e da música brasileira”.

Mc Marcinho marcou uma época, gente boa demais, ele é um pilar do funk carioca e da música Brasileira… que descanse em paz — Marcelo D2 (@Marcelodedois) August 26, 2023

O Flamengo, clube do coração do cantor, também prestou homenagens ao dono do hit “Glamurosa”.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do grande rubro-negro MC Marcinho. O cantor embalou gerações com seus hits, marcou a história da música brasileira e vai deixar saudades em milhões de fãs, amigos e familiares. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 26, 2023

Histórico de saúde de MC Marcinho

O funkeiro sofria de problemas cardíacos sérios. Em março deste ano, o MC Marcinho revelou que estava debilitado e precisava de passar por uma cirurgia para trocar um pacemaker implantado desde 2021.

Na época, a equipa do artista informou que o procedimento tinha sido bem-sucedido e o quadro clínico era estável.

Internado a 27 de junho para tratar uma cardiopatia, Marcinho sofreu uma parada cardíaca no dia 10 de julho e precisou de ser intubado. Três dias depois, o artista recebeu um implante de coração artificial e estava internado no hospital desde então.

Além da condição do coração, o funkeiro já tinha sofrido um acidente de carro e quase perdeu a perna. Por causa disso, precisou de ficar durante meses numa cadeira de rodas. Também enfrentou algumas infecções graves no estômago e no pé.