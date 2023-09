Media Capital faz nova proposta por 100% do capital da Cofina

A Media Capital, dona da TVI e da CNN Portugal, aumentou a proposta de aquisição para 100% do capital da Cofina Media, para 54,4 milhões de euros, um valor que não inclui a dívida da empresa (Equity Value).

"A Best and Final Offer da Media Capital apresenta condições financeiras melhoradas em relação à oferta já divulgada ao mercado (...) €54.454.922, apurado com base no Equity Value da Sociedade determinado por referência às contas da Cofina Media, S.A. a 30 de junho de 2023, deduzido da dívida financeira", pode ler-se no comunicado da Media Capital.

A empresa coloca em cima da mesa a possibilidade de aumentar a sua oferta em 5% da oferta dos seus concorrentes, com um limite máximo de 56 milhões de euros.

"O equivalente ao preço de qualquer proposta concorrente recebida pela Vendedora, até às 16:30 horas do dia 15 de setembro de 2023, acrescido de 5% (cinco por cento), até ao limite de €56.000.000", acrecenta o grupo.

O prazo para a apresentação de propostas finais pela compra da empresa dona do Correio da Manhã terminava esta sexta-feira. Até ao momento só é conhecida a oferta da Media Capital.

Recorde-se que a Media Capital tinha apresentado anteriormente uma oferta de 80 milhões de euros, incluindo a dívida da empresa, valor que superava em cinco milhões a oferta de 75 milhões de euros apresentada em 30 de junho pelo Management Buy Out (MBO), que integra quadros da Cofina e outros investidores como Cristiano Ronaldo.