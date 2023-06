“Rabo de Peixe”, o fenómeno português da Netflix, está no topo das séries mais vistas em 33 países

Chegou no dia 26 de maio à Netflix e desde logo começou a conquistar fãs. A série portuguesa “Rabo de Peixe” não precisou nem de uma semana para entrar no topo de séries mais vistas em 33 países espalhados pelo mundo.

Segundo os dados apresentados pela Netflix, durante a última semana, “Rabo de Peixe”, como seria de esperar, foi a série mais vista em Portugal, mas foi também a sexta série mais popular em Espanha e a décima mais vista no Luxemburgo. Tendo em conta que a Netflix publica dados semanais, até ao momento ainda só estão disponíveis os dados relativos ao período compreendido entre 22 e 28 de maio.

Para o ranking a plataforma de streaming tem em conta o número de horas vistas de cada título, pelo que “Rabo de Peixe” – que conta com apenas sete episódios de 50 minutos – tem, em teoria, mais dificuldade em entrar no ranking do que séries com muitos episódios ou temporadas.

Já segundo o site Flix Patrol, que faz o registo do consumo nas diferentes plataformas de streaming diariamente, na terça-feira “Rabo de Peixe” esteve entre as dez séries mais vistas em 33 dos países monitorizados.

Esteve no top 10 da Argentina (8º série mais vista), Bahamas (2), Bélgica (10), Brasil (6), Bulgária (10), Croácia (7), Chipre (5), República Dominicana (6), Finlândia (9), Grécia (4), Islândia (9), Israel (10), Itália (5), Jamaica (4), Quénia (4), Líbano (9), Luxemburgo (2), Maldivas (10), Malta (2), Marrocos (9), Paíxes-Baixos (7), Omã (9), Panamá (8), Paraguai (9), Polónia (4), Portugal (1), Roménia (5), Sérvia (8), Eslovénia (8), Espanha (3), Suíça (6), Trindade e Tobago (4) e Uruguai (4).

No IMDB, uma plataforma de base de dados, avaliações e críticas de filmes e séries, a série conta com uma avaliação de 8 (de 0 a 10), obtida através de 1,7 mil avaliações por parte dos utilizadores.

“Rabo de Peixe” é a segunda série portuguesa realizada integralmente em Portugal a integrar a Netflix, depois de “Glória”. A série, que conta com realização de Augusto Fraga e Patrícia Sequeira, foi um dos dez projetos vencedores do concurso promovido pela plataforma Netflix com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), para argumentistas, lançado em 2020, que teve no seu propósito apoiar a produção audiovisual portuguesa no contexto da pandemia de covid-19.

Esta foi, aliás, a primeira produção de ficção assinada por Augusto Fraga, que tem trabalhado sobretudo em publicidade. Em comunicado, Augusto Fraga disse ser um “enorme orgulho poder mostrar os Açores ao mundo, contando uma história incrível num dos lugares mais especiais do planeta”.

“Esta é uma série de puro entretenimento e adrenalina, mas, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre a fortuna e fatalidade da condição humana. Sendo eu açoriano, estou muito feliz por trazer esta aventura aos ecrãs da Netflix”, afirmou ainda.

Natural dos Açores, Augusto Fraga estudou Comunicação Audiovisual na Universidade do Minho e a atividade de realizador de publicidade levou-o a passar por cidades como Lisboa, Barcelona, Nova Iorque, Milão ou Paris. É membro do Directors Guild of America.

Em entrevista ao Observador, afirmou que o público português “está preparado para ver cinema e séries portuguesas” e que “o que é preciso é que o criador também o considere como recetor da sua mensagem. Acho que não tem sido assim muitas vezes“.

“Adorava que os cinemas e as séries portuguesas fossem vistas como toda a gente tal como acontece em Itália, França ou Espanha, é isso. Esse é o meu sonho. Adorei o ‘Glória’. Acho que há espaço para séries como a minha e o ‘Glória’. É preciso um craft incrivelmente alto, que chegue a públicos diferentes“, afirmou o realizador na mesma entrevista.

“O Salvador Martinha disse-me que ‘Rabo de Peixe’ era a nossa ‘Cidade de Deus’. Foi honesto. E esse filme marcou uma série de filmes desse género. Se a nossa série tiver um impacto minimamente parecido na sociedade portuguesa, ainda bem. Não tem que haver um só género português“, acrescentou.

“Inspirada (muito livremente) num evento real, ‘Rabo de Peixe’ conta a história ficcional de quatro amigos que veem a sua vida mudar com a chegada de uma tonelada de cocaína à costa da pequena vila açoriana Rabo de Peixe. A série é um thriller com toques de humor sarcástico e uma história baseada na esperança, nos sonhos, na amizade, no amor e no mar que promete conquistar e arrebatar o público português”, descreveu a Netflix, em comunicado, no lançamento da série.

Entre o elenco encontram-se atores como José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, André Leitão, Kelly Bailey, Maria João Bastos, Pepê Rapazote, Albano Jerónimo ou Afonso Pimentel.

A escrita da série – que tem por inspiração um episódio real de 2001 em que meia tonelada de cocaína deu à costa em Rabo de Peixe – foi entregue aos escritores João Tordo e Hugo Gonçalves e a direção de fotografia a André Szankowski, responsabilidade que também assumiu na série “Glória”.