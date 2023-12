Receitas erradas a doentes crónicos obrigam a correções permanentes

Os doentes crónicos têm visto a dispensa de medicamentos dificultada pelas novas regras de prescrição e dispensa de medicamentos, avança o Jornal de Notícias.

As alterações no sistema de Prescrição Eletrónica de Medicamentos (PEM) têm obrigado farmacêuticos a pedir aos utentes que voltem a contactar os médicos para contactar os centros de saúde para corrigir receitas uma vez que há prescrições que saem com, por exemplo, 500 embalagens ou não correspondem às necessidades dos doentes.

Perante as complicações geradas pela alteração à PEM, foi reativada na quinta-feira uma exceção que permite ao utente levantar os fármacos necessários para dois meses, mesmo que a quantidade medida e específica do medicamento esteja errada.

No entanto, como avançou a CNN Portugal esta quinta-feira, a nova portaria proíbe as farmácias de dispensarem medicamentos para mais de dois meses de tratamento e mais de duas embalagens de cada vez e os doentes deixam de levar da farmácia todos os medicamentos de que precisam.