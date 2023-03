Cerca de cinco mil utentes não têm médico de família em Benfica, no concelho de Lisboa, revelou esta quarta-feira o presidente da junta de freguesia, durante a inauguração de uma unidade de saúde local.

Com capacidade para servir cerca de 30 mil utentes, a unidade de saúde Fonte Nova já funciona desde janeiro e inclui a unidade de saúde familiar (USF) Rodrigues Miguéis e um polo da USF Monsanto.

A USF Rodrigues Miguéis substitui instalações de contentores pré-fabricados que existiam ao lado do atual centro de saúde e que estão a ser desmontados.

“Temos um centro de saúde desde 2013 no bairro da Boavista, em que não temos conseguido captar médicos e pô-lo a funcionar em pleno”, explicou aos jornalistas o presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques (PS), dizendo que essa unidade foi um investimento de um milhão de euros.

Por isso, acrescentou, os utentes da Boavista recorrem à USF Monsanto, que apresenta agora dois polos: o que partilha o edifício com a USF Rodrigues Miguéis e as instalações na Boavista.

“Ainda fica uma pequena franja de aproximadamente cinco mil utentes que ficam sem médico de famílias, mas se conseguirmos pôr Boavista a funcionar em pleno, já temos cobertura integral de médicos de família na freguesia de Benfica”, anteviu o autarca.

A obra da unidade de saúde Fonte Nova foi lançada em 2020 e representou um investimento que ronda os três milhões de euros.

O novo edifício inclui uma unidade de cuidados complementares entre as duas USF e reforçou as especialidades de fisioterapia, com mais dois profissionais, e de nutrição.

Depois de estarem em instalações “miseráveis”, junto à Escola Secundária José Gomes Ferreira, a USF Rodrigues Migueis esteve cerca de 12 anos a funcionar em contentores, como descreveu o antigo coordenador da unidade após a inauguração.

“As instalações eram provisórias”, disse António Alvim aos jornalistas, salientando que “estava-se lá bem”, mas que há uma “melhoria substancial” com o novo centro.

Presentes na abertura oficial estiveram o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), e o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Numa intervenção na inauguração da nova unidade, Carlos Moedas pediu “um empurrãozinho” a Manuel Pizarro de forma a acelerar a abertura de outros dois centros em Lisboa, um no Beato e outro na Ajuda.

Na resposta, o ministro garantiu que estão “praticamente concluídos”.

O presidente do município contou ainda que já mais de 10 mil idosos aderiram ao Plano Saúde Lisboa 65+.