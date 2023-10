Profissionais de saúde nos EUA enfrentam uma crise de saúde mental

Investigadores dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA estão a fazer soar o alarme quanto ao risco de uma crise de saúde mental entre os profissionais de saúde em todo o país.

Usando dados de sondagens nacionais entre 2018 e 2022, um novo relatório da agência apurou que quase metade dos profissionais de saúde relataram sentirem-se esgotados (em "burn out") em 2022, contra menos de um terço quatro anos antes. Os relatos dos profissionais de saúde a serem assediados no trabalho mais do que duplicaram também.

O relatório, divulgado esta terça-feira, mostra também que os profissionais de saúde enfrentam piores resultados de saúde mental do que os funcionários de outros setores.

As conclusões surgem na sequência da maior greve de trabalhadores do sector da saúde na história dos EUA, em que 75 mil trabalhadores sindicalizados da Kaiser Permanente referiram sentimentos de esgotamento e falta crónica de pessoal durante uma greve em cinco estados e no Distrito de Columbia.

"Embora, normalmente, os profissionais de saúde cuidem diligentemente de outros em momentos de necessidade, agora são os profissionais de saúde da nossa nação que estão a sofrer e temos de agir", afirmou Debra Houry, médica chefe do CDC.

Mesmo antes da pandemia, acrescentou Houry, o trabalho dos profissionais de saúde era exigente: os profissionais enfrentam longas horas e horários imprevisíveis, exposição a doenças infecciosas e interacções frequentemente difíceis com os doentes e as suas famílias.

Estudos anteriores revelaram que os profissionais de saúde - especialmente os enfermeiros, os trabalhadores de apoio à saúde e os técnicos de saúde - enfrentam um risco acrescido de suicídio em comparação com as pessoas que não trabalham na área médica.

"Cuidar de pessoas doentes também pode ser intensamente stressante e emocional", disse Houry. "Embora se faça tudo o que se pode para salvar uma vida, ainda me lembro de alguns dos casos difíceis de doentes que tive, em que dei as más notícias sobre um diagnóstico avançado de cancro a um cônjuge que trabalhava ou quando não consegui reanimar a criança depois de um acidente de viação.

"Depois de um turno como este, tinha de fazer uma boa figura e cuidar da minha própria família. E, ao fazê-lo, nem sempre prestei atenção suficiente às minhas próprias necessidades de bem-estar."

De acordo com Houry, a pandemia de Covid-19 agravou os desafios no local de trabalho, com os prestadores de cuidados de saúde a enfrentarem uma vaga de doentes, longas horas de trabalho e escassez de recursos. Estas tensões alimentaram um aumento das complicações de saúde mental, da ideação suicida e, tal como acontece com grande parte da população adulta dos EUA, dos problemas de abuso de substâncias.

O estudo apurou que os profissionais de saúde relataram um aumento nos dias de saúde mental precária entre 2018 e 2022. No inquérito, 44% dos profissionais de saúde referiram querer procurar um novo emprego, contra 33% em 2018.

Em contrapartida, o número de outros trabalhadores essenciais que tencionavam procurar um novo emprego diminuiu durante o mesmo período.

Entretanto, o número de profissionais de saúde que sofreram assédio - incluindo ameaças violentas, intimidação e abuso verbal por parte de pacientes e colegas de trabalho - aumentou de 6% para 13% durante o período do estudo.

De acordo com o relatório do CDC, o assédio teve um grande impacto na saúde mental dos profissionais de saúde: os profissionais de saúde que declararam ter sido assediados tinham 5 vezes mais probabilidades de declarar ansiedade do que os que não o foram. Os que sofreram assédio tinham mais de três vezes mais probabilidades de manifestar depressão e quase seis vezes mais probabilidades de manifestar esgotamento.

Por exemplo, 85% dos profissionais de saúde que sofreram assédio relataram sentir ansiedade, em comparação com 53% dos que não sofreram. Sessenta por cento das vítimas de assédio relataram ter sofrido depressão, quase o dobro do número de profissionais de saúde que não sofreram assédio.

No entanto, estas consequências podem ser evitadas através de melhores políticas e práticas no local de trabalho, refere o relatório.

O estudo concluiu que os trabalhadores do sector da saúde que confiavam na sua gestão, dispunham de tempo suficiente para concluir o seu trabalho e recebiam apoio dos supervisores tinham menos probabilidades de se queixar de esgotamento.

"Apelamos aos empregadores para que levem esta informação a peito e tomem medidas preventivas imediatas", afirmou Casey Chosewood, diretor do Gabinete para a Saúde Total do Trabalhador do Instituto Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. "Os ambientes de trabalho de apoio tiveram um impacto positivo na saúde dos trabalhadores."

O relatório também recomenda que os empregadores encorajem a "participação dos trabalhadores a todos os níveis" na tomada de decisões: os profissionais de saúde que ajudaram na tomada de decisões tinham cerca de metade da probabilidade de reportar sintomas de depressão. A Chosewood recomendou que os supervisores apoiassem os seus empregados, monitorizando as necessidades de pessoal e abordando seriamente as denúncias de assédio.

O Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos CDC também planeia lançar uma campanha nacional este outono para ajudar os dirigentes hospitalares a enfrentar os desafios ao bem-estar dos profissionais de saúde - parte de uma iniciativa contínua da agência para aumentar a consciencialização sobre os desafios à saúde mental dos profissionais de saúde.

"O ponto principal é o seguinte: Temos de pegar na investigação que temos e agir", afirmou Chosewood. Rotular o nosso desafio atual e de longa data como uma "crise" é um eufemismo. Os doentes das nossas comunidades, e na verdade todos nós, sair-se-ão melhor quando os nossos profissionais de saúde estiverem a prosperar."