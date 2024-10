Neste aeroporto os abraços de despedida têm limite de tempo - e até há uma placa a avisar

O Aeroporto de Dunedin, na Nova Zelândia, implementou uma regra que tem gerado debate nas redes sociais: o limite de três minutos para abraços na zona de largada de passageiros - e até há um sinal para avisar quem ali chega.



A placa que anuncia a norma recomenda aos passageiros que precisem de mais tempo para se despedir que utilizem o parque de estacionamento, que oferece 15 minutos de permanência gratuita.

O diretor-executivo do aeroporto, Daniel De Bono, justificou a medida como uma forma de melhorar o fluxo de veículos naquela área, permitindo que mais pessoas tenham a oportunidade de se despedir dos seus entes queridos.



Em entrevista à rádio neozelandesa RNZ, De Bono referiu que, de acordo com um estudo, 20 segundos de abraço são suficientes para libertar ocitocina, a chamada "hormona do amor". Para além disso, desta forma os passageiros passam menos tempo naquela zona, permitindo que mais pessoas recebam abraços na despedida.

De Bono explicou ainda que não há uma "polícia do abraço" para fiscalizar a duração das despedidas. O objetivo é simplesmente promover o bom senso e a fluidez na circulação, até porque a placa e as buzinas dos outros carros acabam por fazer com que a regra seja respeitada.

A norma, que entrou em vigor no segundo semestre de 2024, tem provocado reações distintas. Enquanto alguns criticam a limitação imposta, outros destacam que o aeroporto ainda oferece uma área de largada de passageiros gratuita, o que não é comum dado o aumento de taxas e multas.