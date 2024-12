Detido no Algarve por violência doméstica aguarda pulseira eletrónica

"Fiquei sem chão". Mulher perde casa após empréstimo de 11 mil euros para casamento do filho

Um homem de 60 anos foi detido por violência doméstica, em Quarteira, no distrito de Faro, aguardando na prisão a colocação de uma pulseira eletrónica, revelou esta terça-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

"O detido foi presente no Tribunal Judicial de Tavira, tendo-lhe sido aplicada a medida de afastamento da vítima, com prisão preventiva até ser colocada a pulseira eletrónica, e frequentar programa de violência doméstica”, adiantou, em comunicado, a GNR.

A Guarda relata que o Comando Territorial de Faro, através do Subdestacamento Territorial de Quarteira, deteve, no passado sábado, um homem de 60 anos por violência doméstica, em Quarteira, no concelho de Loulé, distrito de Faro.

A detenção foi feita depois de uma denúncia, tendo os militares da GNR apurado que “o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua companheira de 46 anos, tendo sido detido”.

A GNR sublinha que “a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva”.

A Guarda recorda que se uma vítima de violência doméstica precisar de ajuda ou se alguém tiver conhecimento de alguma situação deste tipo pode, entre outras opções, apresentar uma denúncia através do 112, número europeu de emergência.