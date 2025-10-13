Trump em Israel para celebrar acordo de paz com o Hamas: "A guerra acabou, ok?" - TVI

Trump em Israel para celebrar acordo de paz com o Hamas: "A guerra acabou, ok?"

  • Agência Lusa
  • Há 1h e 27min

O braço armado do Hamas anunciou a libertação de 20 reféns

Relacionados

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, chegou a Israel, pelas 09:42 horas locais (07:42, em Lisboa), assinalando o acordo de Paz, por si patrocinado, entre Israel e o movimento islamista palestiniano Hamas.

O avião “Air Force 1”, que costuma transportar os chefes de estado norte-americanos, aterrou no Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Telavive, e Trump foi recebido pelo primeiro-ministro hebraico, Benjamin Netanyhau, entre outras personalidades.

“A guerra acabou, ok?”, disse o líder dos EUA aos jornalistas que viajaram a bordo da aeronave presidencial, acrescentando que “as pessoas estão cansadas” e o plano de pacificação vai ter sucesso por causa disso.

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine al-Qassam, anunciou a libertação de 20 reféns detidos pelo grupo, no âmbito do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

“As Brigadas Al-Qassam e a resistência na Faixa de Gaza estão a libertar 20 prisioneiros mantidos pela resistência, como parte das medidas para cumprir a primeira fase do plano de Trump para interromper a guerra na Faixa de Gaza", afirmou a organização, em comunicado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel saudou o “regresso a casa” de sete reféns israelitas libertados hoje pelo Hamas, que foram identificados.

"Bem-vindos a casa", escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa série de sete mensagens nas redes sociais, com retratos dos sete reféns: Matan Angrest, Gali e Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran, Eitan Mor e Alon Ohel.

Entretanto, milhares de pessoas estão reunidas na popularmente designada 'praça dos reféns', tendo saudado a chegada de Trump com palavras de ordem e regozijo.

O presidente norte-americano vai encontrar-se com familiares das vítimas do ataque de 07 de outubro de 2023 (“7-O”) e discursar no parlamento israelita ("Knesset"). O último chefe de estado dos EUA a fazê-lo foi George W. Bush, em 2008.

Trump vai deslocar-se depois para o Egito, onde o seu homólogo Abdel-Fattah el-Sissi vai presidir a uma cimeira formal pela Paz naquela região do globo terrestre, com representantes de mais de 20 países, em Sharm el-Sheikh.

O “7-O” causou a morte de 1.219 pessoas, na sua maioria civis, de acordo com uma contagem da agência noticiosa francesa AFP, baseada em dados oficiais.

Em resposta, Israel lançou uma campanha militar em Gaza que, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, causou mais de 67 mil mortes, também na sua maioria civis, e causou um desastre humanitário, incluindo a morte à fome de crianças.

Continue a ler esta notícia

Relacionados

Médio Oriente: Hamas liberta mais 13 reféns israelitas

Hamas divulga lista de 20 reféns ainda vivos que serão libertados

Mais Vistos

PSD vence as eleições autárquicas: estes são os números que o mostram

Hoje às 00:47
1

Nova droga sintética associada a mortes por overdose chega a Portugal: um homem detido

11 out, 12:27
2

Vários feridos em colisão que corta IC33 em Grândola

Ontem às 18:10
3

Chega vence em Albufeira, concelho com maior taxa de criminalidade do país

Ontem às 23:09
4

Odivelas volta a ser PS mas há salto do Chega

Hoje às 00:17
5

PSD conquista maioria absoluta onde José Luís Carneiro nasceu e foi autarca durante 12 anos

Ontem às 22:55
6

Jovem de 18 anos baleado de madrugada junto a discoteca em Leiria

Ontem às 12:24
7

Desastre para a CDU acabou com algo que nunca aconteceu na história das autárquicas

Hoje às 00:50
8

PSD vence em Cascais: Nuno Piteira Lopes é o sucessor de Carlos Carreiras

Hoje às 00:55
9

Carneiro admite derrota para a AD e antecipa perda da Associação Nacional de Municípios (que era do PS há 12 anos)

Hoje às 00:25
10

Moedas diz que os lisboetas quiseram "mais moedas" e pede "responsabilidade" à oposição

Hoje às 01:53
11

IC33 em Grândola reabre após colisão que fez 10 feridos, dois graves

Ontem às 20:18
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

PSD vence as eleições autárquicas: estes são os números que o mostram

Hoje às 00:47

Abstenção fixa-se nos 40,74%. É o valor mais baixo desde 2005

Hoje às 03:23

MÉDIO ORIENTE | Sete reféns libertados pelo Hamas e entregues aos militares israelitas

Há 2h e 53min

Cruz Vermelha apoia cerca de 500 pessoas afetadas por inundações na Catalunha

Há 3h e 55min

Moedas diz que os lisboetas quiseram "mais moedas" e pede "responsabilidade" à oposição

Hoje às 01:53

Chega venceu menos câmaras que o CDS, Ventura admite que os resultados ficaram aquém

Hoje às 00:46

Ouro e prata ultrapassam novos recordes de preço

Há 3h e 29min

Brad Pitt treinou com Lewis Hamilton para “F1” e “gostava de fazer tudo outra vez”

Há 2h e 54min

O eterno rebelde dos Oasis: Liam Gallagher é avô aos 53 anos

Ontem às 23:45

Resistência aos antibióticos aumentou 40% entre 2018 e 2023 e é ameaça crescente

Há 2h e 40min