Sobrinho de refém luso-israelita entre os 16 cidadãos libertados pelo Hamas

Liam Or, jovem de 18 anos, filho de Dana Or - com pedido de nacionalidade ainda em curso - está entre os 16 reféns libertados pelo Hamas esta quarta-feira.

É sobrinho de Dror Or, cidadão luso-israelita de 48 anos que ainda se encontra em cativeiro, e cujos filhos de 13 e 17 anos, Alma e Noam Or, já tinham sido libertados no sábado. No mesmo dia, os irmãos ficaram a saber que o pai também era refém e que a mãe tinha sido "brutalmente assassinada" no dia 7 de outubro.

Dror Or é um dos judeu de descendência sefardita e foi capturado pelo Hamas juntamente com os seus filhos, depois ter perdido a sua mulher no ataque. Além disso, a irmã deste homem, Dana Or, também foi raptada, tal como o filho desta.

No final de outubro, a CIP garantiu que tanto Dror como Dana iniciaram o processo de obtenção da nacionalidade portuguesa há 18 meses, deixando um apelo às autoridades portuguesas para que seja concedida nacionalidade aos três menores: Alma, Noam e Liam.

A família em questão inspira a série "Bela Rainha de Jerusalém", na Netflix.

Esta quarta-feira foram libertados 16 reféns dos combatentes islâmicos - duas cidadãs russas, 10 israelitas e quatro tailandeses.

A guerra começou em 7 de outubro, quando o grupo islâmico, considerado terrorista pela União Europeia e EUA, atacou de surpresa Israel, matando mais de 1.200 pessoas, segundo as autoridades israelitas, fazendo também mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel declarou guerra ao Hamas e passou a bombardear diariamente a Faixa de Gaza, onde desencadeou entretanto uma invasão terrestre, além de bloquear a entrada de bens essenciais como água, combustível e medicamentos.

Até ao início da trégua, os ataques do exército israelita na Faixa de Gaza tinham matado mais de 14 mil pessoas, segundo o Hamas.