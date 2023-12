Três idosos, uma professora, o marido de uma refém libertada e dois jovens. Morreram sete cidadãos capturados pelo Hamas, avança imprensa israelita

Os corpos de sete reféns israelitas do Hamas foram encontrados nas últimas 24 horas. A informação foi avançada, esta sexta-feira, pelo The Times of Israel.

Segundo o jornal israelita, as mortes de Aryeh Zalmanovich, de 85 anos, Maya Goren, de 56, e Ronen Engel, de 54, foram confirmadas pelas autoridades do kibutz Nir Oz, onde residiam as vítimas antes de serem capturadas pelo Hamas, nos ataques que ocorreram no dia 7 de outubro.

Note-se que as IDF não clarificaram, até ao momento, a origem da informação obtida pelos residentes de Nir Oz.

Zalmanovich era o mais velho dos 240 reféns. Goren era professora de jardim de infância na comunidade. Engel foi sequestrado juntamente com a sua mulher e duas filhas, devolvidas entretanto a Israel.

Citado pelo mesmo jornal, o porta-voz das IDF, Daniel Hagari, confirmou ainda a morte de Eliyahu Margalit, de 75 anos, também residente no kibutz Nir Oz, e cuja filha Nili, de 41 anos, foi libertada pelo Hamas esta quinta-feira.

"Continuamos a investir muitos esforços operacionais e de inteligência para trazer informações sobre as condições dos reféns", diz, numa publicação na rede social X (antigo Twitter). "Nos últimos dias, as FDI e a polícia notificaram as famílias de Eliyahu Margalit, Mia Goren, Ronen Engel e Aryeh Zalmanovich sobre as suas mortes".

Em relação a Ofir Tzarfati, de 27 anos, o The Times of Israel cita uma comunicação conjunta das IDF e do Shin Bet, que informam que os restos mortais do cidadão israelita foram encontrados pelos seus militares na Faixa de Gaza, e já foram levados para Israel.

"O corpo do falecido Ofir Tzarfati, o refém, foi localizado nos últimos dias por uma força conjunta das FDI e do Shin Bet na Faixa de Gaza, e trazido para Israel", lê-se no comunicado, que também foi avançado pela Sky News. "Compartilhamos a dor da família!".

A família do refém Guy Iluz, de 26 anos, cuja morte também foi avançada pela media israelita, já foi notificada.

A notícia foi atualizada às 21:00 para dar conta da morte de mais um refém, Ofra Keidar, de 70 anos que, segundo a imprensa israelita, foi comunicada pelo kibutz Be'eri. "O corpo dela está nas mãos do Hamas. Exigimos o seu regresso juntamente com os outros reféns", disseram as autoridades em comunicado.