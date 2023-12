Grupo Houthi reclama "operação contra dois navios israelitas" no Mar Vermelho. IDF desmente ligação dos navios ao país

Um navio de guerra dos EUA e vários navios comerciais foram atacados no Mar Vermelho, informa o Pentágono, este domingo, citado pela Associated Press. A sede do Departamento de Defesa norte-americano desconhece, contudo, a origem deste ataque.

"Estamos cientes dos relatórios sobre ataques ao USS Carney e a navios comerciais no Mar Vermelho e forneceremos informações assim que estiverem disponíveis", diz em comunicado.

Segundo a Reuters, a agência britânica de Operações de Comércio Marítimo (UKMTO) já tinha avançado que recebeu relatos de um ataque com drones no estreito de Bab al-Mandab, uma via marítima estratégica que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Aden, mas não forneceu mais detalhes.

Anteriormente, a UKMTO deu ainda conta de atividades com drones a partir do Iémen, e de uma possível explosão, tendo apelado aos navios nas proximidades para que tomassem os devidos cuidados.

Até ao momento, a Reuters não conseguiu verificar os relatórios da agência britânica, mas o incidente marca uma escalada de ataques marítimos no Médio Oriente, após a o início da guerra entre Israel e o Hamas, a 7 de outubro.

A Al Jazeera avançou, entretanto, que o movimento Houthi afirma ter acado dois navios ao largo da costa do Iémen, Unity Explorer e Number Nine.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, os Houthis dizem ter realizado uma "operação contra dois navios israelitas no estreito de Bab al-Mandab", tendo atingido o primeiro navio com um míssil e o segundo com um drone, depois de rejeitarem avisos da marinha do grupo.

Por sua vez, citado pela agência Reuters, o porta-voz da IDF, Daniel Hagari, desmente a ligação dos dois navios a Israel.

De acordo com a Al Jazeera, um navio de carga com ligações a Israel foi apreendido no mês passado pelo grupo Houthi, aliado do Irão, que ainda o mantém perto da cidade portuária de Hodeia. Este grupo, que controla a maior parte da costa do Mar Vermelho do Iémen, já tinha disparado mísseis balísticos e lançado drones contra Israel e prometeu atingir mais navios israelitas.

A empresa britânica de segurança marítima Ambrey comunicou, também, este domingo, que um graneleiro foi atingido por, pelo menos, dois drones enquanto navegava no Mar Vermelho. Outro navio, de transporte de contentores, foi alvo ataque de drones a cerca de 101 quilómetros a noroeste de Hodeida.

Sabe-se ainda que, na semana passada, um navio de guerra da Marinha dos EUA respondeu a um pedido de socorro de um navio-tanque comercial, gerido por Israel no Golfo de Aden, após ter sido surpreendido por indivíduos armados.