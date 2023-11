Exército israelita mata vários membros do Hamas em operação na Cisjordânia

O Exército israelita (IDF) e os serviços secretos israelitas (Shin Bet) anunciaram hoje que vários membros do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) foram mortos durante uma operação noturna do Exército israelita perto de um campo de refugiados na Cisjordânia.

O IDF e o Shin Bet afirmaram num comunicado conjunto que o Exército israelita atacou por via terrestre e aérea o campo de refugiados de Balata, perto da cidade de Nablus, na Cisjordânia.

Entre os mortos encontra-se Mohamed Zahad, um miliciano palestiniano de alta patente.

Israel identificou Zahad como um dos principais promotores das atividades terroristas do Hamas na Cisjordânia, em especial na zona de Nablus.

O miliciano palestiniano terá formado uma célula de jovens terroristas que instruiu e armou para atacarem civis e soldados israelitas.

Além da morte de vários membros do Hamas, o IDF e o Shin Bet descobriram um laboratório de explosivos e constataram que as ruas da cidade de Balata estavam fortemente minadas com o objetivo de causar o máximo de danos às fileiras israelitas.

Durante a operação militar, vários homens armados abriram fogo contra as tropas israelitas em Balata.

O Exército disse não ter sofrido qualquer baixa nas suas fileiras.