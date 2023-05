O navio da organização não-governamental (ONG) Médicos Sem Fronteiras (MSF), o Geo Barents, resgatou hoje cerca de 300 pessoas de uma embarcação em perigo, poucas horas depois de iniciar uma nova missão no Mediterrâneo Central.

A operação de salvamento durou mais de quatro horas. "A nossa equipa não tem descanso: logo após ter terminado a formação e entrado na região de busca e salvamento de Malta, o Geo Barents resgatou hoje cerca de 300 pessoas, incluindo muitas mulheres e crianças, de uma embarcação sobrelotada e em perigo", escreveu a ONG nas redes sociais.

No rest for our team – just after completing trainings and entering #Malta's search and rescue region, #GeoBarents today rescued around 300 people, including many women and children, from an overcrowded wooden boat in distress. pic.twitter.com/zxBhi34P1M