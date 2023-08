Polícia Marítima interceta embarcação com 11 migrantes no Mediterrâneo

A Polícia Marítima intercetou esta sexta-feira uma embarcação com 11 migrantes no mar Mediterrâneo, ao largo da ilha italiana de Pantelleria, num âmbito da operação “THEMIS”, da Frontex.

Em comunicado, a Polícia Marítima refere que os elementos daquela força de segurança portuguesa em missão em Itália intercetaram a embarcação ao largo da ilha de Pantelleria na sequência de um alerta do centro coordenador local pelas 09:25.

“À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima intercetaram uma embarcação com 11 pessoas a bordo, que não envergavam coletes de salvação e apresentavam sinais de desidratação e fadiga”, acrescenta.

As 11 pessoas foram resgatadas e transportadas para o porto de Pantelleria, onde aguardavam as autoridades italianas.

A Polícia Marítima está, desde 14 de junho, a colaborar na operação conjunta "THEMIS" da agência europeia Frontex, com a missão de controlar e vigiar as fronteiras marítimas italianas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço.