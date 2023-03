Durante cinco horas, guardas do Grupo de Intervenção e Segurança prisional (GISP) realizaram uma megaoperação na prisão de Pinheiro da Cruz, em Grândola. Durante as diligências na cadeia, foram apreendidos 15 telemóveis, droga e anabolizantes.



Na operação estiveram envolvidos 50 guardas do GISP, bem como meios cinotécnicos que são essenciais na deteção de produto estupefaciente.



Os reclusos apanhados com droga vão ser algo de um processo crime. Quanto aos presos que estavam na posse de telemóveis e anabolizantes vão ser alvo de um processo disciplinar interno.



A cadeia de Pinheiro da Cruz tem 500 reclusos. Nenhum deles ofereceu resistência durante a operação.

Daniela Rodrigues