Partes de corpos encontradas no lixo, a mulher e os sogros desaparecidos: filho de executivo de Hollywood detido por suspeita de triplo homicídio

O filho de um agente de Hollywood está a ser acusado da morte da mulher desaparecida e dos sogros, depois de terem sido encontrados pedaços de corpos no caixote do lixo e num contentor de lixo próximo, segundo o Ministério Público da Califórnia.

Samuel Haskell, de 35 anos, compareceu na segunda-feira à tarde num tribunal de Los Angeles, onde um juiz lhe negou a fiança, mas aceitou o pedido do advogado para adiar a sua acusação. Não lhe foi pedido que se declarasse culpado de três acusações de homicídio, cada uma delas agravada por alegações especiais de homicídios múltiplos.

Foi detido na semana passada, depois de ter sido encontrada a parte do corpo de uma mulher num contentor do lixo. A descoberta, na quarta-feira, levou os investigadores à casa que partilhava com a mulher, os três filhos e os sogros. A polícia de Los Angeles diz que revistou a casa e encontrou sangue e outras provas - mas não encontrou a mulher ou os pais dela.

Na segunda-feira, os procuradores apresentaram novos pormenores sobre este caso arrepiante, alegando que Haskell matou Mei Li Haskell, de 37 anos, e os pais desta, Gaoshan Li, de 71 anos, e Yanxiang Wang, de 64 anos. Até agora, os investigadores tinham dito que o trio estava desaparecido.

A CNN contactou o advogado de Haskell para comentar o caso. Haskell, que compareceu no tribunal com um uniforme azul da prisão, será formalmente acusado no dia 8 de dezembro.

Eis o que se sabe.

Haskell terá contratado trabalhadores para retirar sacos do lixo com partes de corpo

Num comunicado de imprensa de segunda-feira, os procuradores revelaram que um trabalhador - um dos quatro que Haskell alegadamente contratou na terça-feira para retirar pesados sacos de lixo de plástico preto da sua casa em Tarzana - encontrou partes de corpo num saco que terá aberto. O trabalhador ligou para o 911 (equivalente ao 112) e comunicou a descoberta.

No mesmo dia, alguém alegadamente observou e fotografou Haskell a colocar um saco de lixo grande num contentor de lixo não muito longe da sua casa, de acordo com o comunicado de imprensa do Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Los Angeles.

No dia seguinte, segundo os procuradores, o tronco de uma mulher foi encontrado nesse contentor.

A descoberta perturbadora ocorreu pouco antes do nascer do sol na manhã de quarta-feira. Uma pessoa que procurava nos caixotes do lixo atrás de uma estrada movimentada encontrou um saco e, dentro dele, a parte de um corpo, disseram as autoridades.

Enquanto se aguarda a identificação da parte desmembrada do corpo, um oficial da polícia disse que se acredita ser Mei Li Haskell - a esposa do suspeito.

Polícia encontrou sangue no interior da casa

Os investigadores que responderam à chamada sobre a parte do corpo encontrada num contentor do lixo encontraram informações que os levaram à casa do suspeito na zona de West Valley, informou o Departamento de Polícia de Los Angeles num comunicado de imprensa. Não se sabe ao certo que informações foram encontradas que levaram ao suspeito.

Na casa, as autoridades encontraram "provas de sangue e outros itens", afirmou o detetive Efren Gutierrez, da polícia de Los Angeles, em conferência de imprensa na semana passada, segundo a KABC, afiliada da CNN.

Investigadores no local onde um torso de mulher não identificada foi encontrado num contentor do lixo (KCBS/KCAL)

Haskell vivia ali com a mulher e os três filhos, bem como com os sogros. Segundo a polícia de Los Angeles, as crianças foram encontradas e encontram-se sob os cuidados de familiares. Mas a mulher de Haskell e os seus pais continuavam desaparecidos e as autoridades iniciaram as buscas e mostraram-se preocupados.

"A razão pela qual estamos preocupados com o seu paradeiro é que normalmente eles já estariam em casa a estas horas", afirmou Gutierrez, na semana passada, durante uma conferência de imprensa.

"Foram feitas várias tentativas para os contactar por telemóvel... sem resposta. O mesmo se passa com a Mei, que está desaparecida... foram feitas várias tentativas para lhe ligar para o telemóvel (e) ainda não houve resposta", acrescentou.

A polícia acrescentou que a identificação do tronco continua em curso. Mas, segundo o capitão Scot Williams, da polícia de Los Angeles, presume-se que o torso seja da esposa do suspeito, Mei Li Haskell, informou o Los Angeles Times.

Suspeito é filho de um produtor vencedor de um Emmy

Haskell é filho do produtor vencedor de um Emmy e agente de Hollywood Sam Haskell, que agenciou Kathie Lee Gifford, Whoopi Goldberg, Dolly Parton, George Clooney, entre outros.

A CNN contatou Haskell para comentar o assunto.

Os investigadores estão ainda à procura de dois veículos que desapareceram, incluindo um Volkswagen Tiguan branco e um Nissan Pathfinder 2014 branco, de acordo com o comunicado de imprensa da polícia de Los Angeles.

As autoridades não partilharam quaisquer detalhes sobre a quem pertencem os veículos nem sobre a sua possível relação com o caso.

