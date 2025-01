"Manuel, acaba de ganhar meio milhão de euros". A reação do vencedor

Por uns segundos, esta quarta-feira, primeiro dia de 2025, o homem do outro lado da linha ficou mudo. A apresentadora Cristina Ferreira, ao lado de Cláudio Ramos, anunciava-lhe que tinha acabado de vencer um prémio de 500 mil euros (em cartão) da TVI - a maior soma entregue até hoje na televisão portuguesa. "Não me acredito!", disse logo a seguir o vencedor.

O concurso decorreu durante o último mês e no primeiro dia do ano o número de telefone tocou. Do outro lado, Manuel Ferreira, de 69 anos, de Reguenga, no concelho de Santo Tirso, vencia o prémio de 500 mil euros.

Veja a entrega do prémio na íntegra no TVI Player.