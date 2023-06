Mendonça Mendes confirma que Galamba lhe ligou. O que não confirma é se disse a Galamba o que Galamba diz que ele disse. Confuso?

Duas horas de comissão de assuntos constitucionais e o esclarecimento sobre um dos detalhes mais importantes ficou por dar. Mendonça Mendes confirma que João Galamba lhe ligou na noite em que Frederico Pinheiro saiu do Ministério das Infraestruturas com um computador que continha documentos classificados, confirma que atendeu a chamada mas não esclarece se, tal como assegura o ministro das Infraestruturas, sugeriu que se contactasse o SIS.

“Não existe nenhum nexo de causalidade entre um contacto meu ou de qualquer membro do governo e a decisão de reporte ao SIRP daquilo que foi um evento de quebra de segurança de informação classificada”, disse o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro. "O reporte aos Serviços de Informação da República não decorreu nem de nenhuma sugestão, nem de nenhuma orientação, nem de nenhuma indicação da minha parte, nem da parte de nenhum membro do governo."

Ou seja, o secretário de Estado não confirma se deu ou não a sugestão para se ligar ao SIS - diz apenas que o reporte ao SIS não resultou de uma iniciativa ou sugestão de um membro do Governo. Porque, e isso já se sabe, quem ligou para o SIS foi a chefe de gabinete de João Galamba.

Portanto: Mendonça Mendes deixa assim no ar - no ar porque teve uma oportunidade para esclarecer e não o fez - que, mesmo que tenha sugerido a Galamba para se contactar o SIS, não foi devido a essa sugestão que o reporte ao SIS foi feito porque a chefe de gabinete já o tinha concretizado.

Durante a audição, Mendonça Mendes assegurou que nunca falou com o SIS (Galamba também não disse que Mendonça Mendes o tinha feito; Galamba disse apenas que Mendonça Mendes disse para se contactar o SIS). “Não, não falei com os serviços (de informação e segurança) e posso dizer mais uma coisa: nunca falei com os serviços em toda aquela que é a minha vida de governante, seja nestas funções, seja em funções anteriores”, frisou. “Não, não dei nenhuma ordem aos serviços de informação. Não dei, não falei com o SIRP, nem com a secretária-geral do SIRP, nem com o chefe de gabinete do SIRP. Não falei. Ponto final.” E, mais à frente na audição, voltou a reforçar a sua tese: “Reitero aqui que não houve nenhum telefonema para que o SIRP e o SIS atuassem”.

Mendonça Mendes garantiu que “o Sistema de Informação da República Portuguesa não é ativado pelo governo”. “O governo não o faz”, vincou. “E é por isso que reitero aqui que não houve nenhum telefonema para que o SIRP e os serviços atuassem”.

Face às dúvidas ainda existentes sobre o que realmente aconteceu, a deputada do PCP Alma Rivera disse mesmo que “somos levados a concluir que foi alguém que não é membro do governo sequer que deu ordem para intervir”.

Durante a audição foram várias as vezes em que os deputados instaram Mendonça Mendes a dizer “quem está a mentir” nesta história, mas o adjunto de António Costa nunca acusou taxativamente João Galamba de estar a mentir. “Naquela noite não falei com o senhor primeiro-ministro. O senhor primeiro-ministro foi informado pelo ministro das Infraestruturas”, mas reconheceu que, nas conversas seguintes, foram “trocadas informações sobre o tema” com António Costa.

“Nessa noite falei muito mais tarde com a senhora ministra da Presidência, com quem falo muito regularmente. Mas essa conversa foi com variadíssimas coisas, entre as quais este tema, porque a senhora ministra já tinha também essa informação, não fui eu quem lhe deu essa informação.”