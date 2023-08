Adolescente de 13 anos morre após disparar caçadeira do avô

Uma jovem de 13 anos morreu, este domingo, na sequência de um disparo com a caçadeira do avô, em S. Martinho de Castro, em Ponte da Barca.

Segundo fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Viana do Castelo, o alerta para a ocorrência foi recebido às 11.40 horas. No local encontram-se meios de socorro, 11 operacionais com cinco viaturas, dos Bombeiros de Ponte da Barca, INEM e GNR.

A jovem estaria em casa com o irmão de 15 anos. O avô havia colocado a arma atrás da porta, depois de chegar da caça. A adolescente foi mostrar a arma ao irmão e terá sido nessa altura que aconteceu o disparo, ainda não se sabe em que circunstâncias, de acordo com a versão da família às autoridades.

Por envolver uma arma de fogo, a Polícia Judiciária foi acionada para se apurar se o disparo foi acidental ou se houve intervenção de terceiros.