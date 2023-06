As mulheres não querem sexo à medida que envelhecem? Isso é só um mito

É um mito dizer-se que as mulheres perdem o interesse por sexo quando entram na meia-idade e depois disso. Esta é a conclusão de uma investigação que acompanhou mais de 3200 mulheres durante cerca de 15 anos.

“Cerca de um quarto das mulheres classificam o sexo como muito importante, independentemente da idade”, disse Holly Thomas, autora principal de um resumo apresentado durante a reunião anual virtual de setembro de 2020 da Sociedade Norte-Americana de Menopausa.

“O estudo mostrou que um número substancial de mulheres ainda valoriza muito o sexo, mesmo à medida que envelhecem, e isso não é anormal”, disse Thomas, professora assistente de medicina na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos.

“Se as mulheres conseguirem falar com o seu parceiro e certificarem-se de que estão a ter relações sexuais que as satisfaçam e lhes deem prazer, é mais provável que as classifiquem como muito importantes à medida que envelhecem”, afirmou.

“Na verdade, é muito refrescante observar o facto de haver um quarto das mulheres para quem o sexo continua a ser não só importante, mas também muito importante", afirmou Stephanie Faubion, diretora médica da Sociedade Norte-Americana da Menopausa, que não esteve envolvida no estudo.

“Estudos como este fornecem informações valiosas para os profissionais de saúde que, de outra forma, podem considerar o desejo sexual decrescente de uma mulher como parte natural do envelhecimento”.

Desmistificando mitos

É verdade que estudos anteriores apuraram que as mulheres tendem a perder o interesse pelo sexo à medida que envelhecem. Mas os profissionais de saúde feminina afirmam que essa atitude não corresponde à realidade que observam.

“Alguns dos estudos anteriores sugeriam que o sexo vai decaindo e que todas as mulheres perdem o interesse pelo sexo à medida que envelhecem”, afirma Thomas. “Esse não é o tipo de história que eu ouço de todas as minhas pacientes”.

Uma questão, disse ela, é que os estudos anteriores tiraram uma única fotografia do desejo de uma mulher num determinado momento da sua vida e compararam-na com fotografias semelhantes em décadas posteriores da vida.

“Esse tipo de estudo longitudinal mostraria apenas as médias ao longo do tempo”, disse Thomas. “E se olharmos para as coisas em média, pode parecer que toda a gente segue o mesmo caminho.”

O estudo apresentado em 2020 usou um tipo diferente de análise, que permitiu aos investigadores seguir a trajetória do desejo de uma mulher ao longo do tempo, disse Thomas na época.

“Queríamos usar esse tipo diferente de técnica para ver se realmente havia esses padrões diferentes”, disse ela. “E quando procuramos estas trajetórias, vemos que há grupos significativos de mulheres que seguem outro caminho.”

Como é que os sentimentos em relação ao sexo mudam ao longo do tempo?

A investigação, que analisou os dados de um estudo nacional realizado em vários locais, denominado SWAN (“Study of Women's Health Across the Nation”), encontrou três caminhos distintos nos sentimentos das mulheres sobre a importância do sexo.

Cerca de um quarto das mulheres (28%) seguiu o pensamento tradicional sobre o assunto: davam menos valor ao sexo durante a meia-idade.

No entanto, outro quarto das mulheres no estudo disse exatamente o contrário. Cerca de 27% delas afirmaram que o sexo continua a ser muito importante ao longo dos 40, 50 e 60 anos - uma contradição surpreendente da crença de que todas as mulheres perdem o interesse pelo sexo à medida que envelhecem.

“O sexo vai ter um aspeto diferente”, disse Faubion, que é diretora do Centro de Saúde da Mulher da Clínica Mayo.

“Não vai ter o mesmo aspeto aos 40 anos que teve aos 20; não vai ter o mesmo aspeto aos 60 anos que teve aos 40, e não vai ter o mesmo aspeto aos 80 anos que teve aos 60”, disse. “Pode haver algumas modificações que tenhamos de fazer, mas as pessoas em geral que são saudáveis e têm boas relações continuam a ser sexuais”.

As mulheres envolvidas no estudo que valorizavam muito o sexo partilhavam as seguintes características: tinham um nível de educação mais elevado, estavam menos deprimidas e tinham registado uma melhor satisfação sexual antes de entrarem na meia-idade.

“As mulheres que tinham relações sexuais mais satisfatórias quando estavam na casa dos 40 anos tinham mais probabilidades de continuar a valorizar o sexo à medida que envelheciam”, afirmou Thomas.

Também pode haver fatores socioeconómicos em jogo, acrescentou. Por exemplo, as mulheres com um nível de educação mais elevado podem ter rendimentos mais elevados e sentir-se mais estáveis nas suas vidas, com menos stress.

“Por isso, têm mais espaço para fazer do sexo uma prioridade, porque não se preocupam com outras coisas”, disse Thomas.

O estudo encontrou outro fator importante tanto para as vias de menor interesse como para as de maior interesse - a raça e a etnia.

As mulheres afroamericanas tinham mais probabilidades de dizer que o sexo era importante para elas durante a meia-idade, enquanto as mulheres chinesas e japonesas tinham mais probabilidades de classificar o sexo como tendo pouca importância durante a meia-idade.

“Quero sublinhar que é muito mais provável que isso se deva a fatores socioculturais do que a qualquer fator biológico”, afirmou Thomas. “As mulheres de diferentes grupos culturais têm atitudes diferentes ... diferentes níveis de conforto em relação ao envelhecimento ... e se é 'normal' que uma mulher continue a valorizar o sexo à medida que envelhece”.

Que fatores afetam o interesse sexual de uma mulher?

A maioria das mulheres (48%) enquadra-se numa terceira via: valorizavam uma vida sexual saudável quando entravam nos anos da menopausa, mas foram perdendo gradualmente o interesse ao longo dos 50 ou 60 anos.

Há uma série de fatores emocionais, físicos e psicológicos que podem afetar a forma como uma mulher encara o sexo, dizem os especialistas. A maioria pode ser dividida em quatro categorias:

Condições médicas: quando as mulheres entram na perimenopausa nos seus 40 e 50 anos, começam a sofrer alterações hormonais que podem fazer com que o sexo se torne menos satisfatório ou mesmo doloroso.

A queda do estrogénio faz com que os tecidos da vulva e da vagina se tornem mais finos, mais secos e mais facilmente quebrados, feridos ou irritados. A excitação pode tornar-se mais difícil. Os afrontamentos e outros sinais da menopausa podem afetar o humor e a qualidade do sono, provocando fadiga, ansiedade, irritabilidade, nevoeiro cerebral e depressão.

Durante a meia-idade, podem surgir ou agravar-se muitos problemas de saúde que também podem afetar a libido.

“Têm problemas de saúde como artrite da anca que provoca dores durante o sexo? Ou artrite nas mãos, que pode dificultar o sexo? Ou coisas como a diabetes, em que a sensação não é a mesma, ou têm doenças cardíacas?”, perguntou Faubion.

“Mas há modificações de que estamos sempre a falar para ajudar as pessoas a manterem a sua sexualidade, mesmo para os tetraplégicos”, afirmou. “Há formas de manter a sexualidade apesar da deficiência”.

Considerações mentais e emocionais: a componente psicológica do sexo pode ter uma enorme influência nos níveis de desejo sexual de uma mulher. Uma história de abuso sexual ou físico, lutas contra o abuso de substâncias e depressão, ansiedade e stress são fatores importantes nesta categoria.

“Nunca é demais referir o impacto da ansiedade e do stress no sexo”, afirma Faubion. “Pense no mecanismo de luta ou fuga - a sua adrenalina está a bombar e parece que você está de volta ao tempo do homem das cavernas e que um leão está a persegui-lo.

“Vai deitar-se na relva e fazer sexo quando o leão o estiver a perseguir? A resposta é não. E é assim que as mulheres com ansiedade estão sempre, por isso a ansiedade é um fator muito, muito importante para saber se as mulheres vão ter relações sexuais”.

Embora o estudo não tenha analisado especificamente a ansiedade, os resultados mostraram que as mulheres com mais sintomas de depressão tinham muito menos probabilidades de classificar o sexo como uma prioridade na vida. Além do impacto emocional, a redução da libido é um efeito secundário de muitos antidepressivos prescritos para tratar a depressão.

Componente do parceiro: as mulheres na meia-idade também podem enfrentar mudanças dramáticas e perturbadoras nas suas vidas românticas, que podem afetar fortemente o seu interesse pelo sexo.

“Estão a perder um parceiro romântico por divórcio ou por morte? Um parceiro romântico está a desenvolver problemas de saúde que tornam o sexo mais difícil ou inconveniente? Estão a ficar ocupados com outros aspetos da sua vida - a sua carreira, a cuidar dos netos ou mesmo de filhos adultos que estão a voltar para casa? Isso torna difícil dar prioridade ao sexo", afirma Thomas.

Mesmo que tenham um parceiro, as relações podem ter tido altos e baixos que podem afetar a forma como uma mulher se sente em relação à intimidade com uma pessoa significativa.

“Gosta do seu parceiro?”, perguntou Faubion. “A vossa comunicação é boa? Até a logística pode atrapalhar - estão no mesmo sítio ao mesmo tempo?”

Costumes sociais: a sociedade também afeta a forma como uma mulher se sente em relação ao sexo. Os valores religiosos, culturais e familiares sobre o tema podem desempenhar um papel importante na facilidade e satisfação sexual.

“Depois, há o que a sociedade nos ensina sobre o envelhecimento das mulheres", disse Faubion. “Para algumas mulheres, ser sexual é mau. Não é suposto as mulheres gostarem de sexo”.

“Já vi muitas mulheres na minha clínica, na faixa etária dos 60-65 anos, que nunca tiveram educação sexual, os seus parceiros nunca tiveram educação sexual e elas não querem saber de nada isso.”

O que é que se pode fazer?

É claro que, se uma mulher não se sente incomodada pela falta de sexo, então não há razão para consultar um médico, disseram Faubion e Thomas. Mas ambas afirmaram que estudos anteriores mostraram que cerca de 10% a 15% das mulheres que têm um menor interesse em sexo se sentem incomodadas por esse facto e gostariam de procurar uma solução.

Há formas de os médicos ajudarem, incluindo medicamentos e terapias, mas primeiro a mulher tem de falar com o seu médico.

“Investigações anteriores demonstraram que as mulheres hesitam muitas vezes em contactar os seus médicos, talvez por se sentirem envergonhadas ou por considerarem que o problema faz parte do envelhecimento normal e que não vale a pena falar dele”, afirmou Thomas.

“Conclusão”, acrescentou Faubion: “As mulheres devem falar com os seus profissionais se estiverem preocupadas com a sua saúde sexual. É uma parte importante da vida, e há soluções para as mulheres que estão a lutar com isso”.