Mercadona vai abrir mais 11 lojas em Portugal em 2024. Veja as localizações

Guarda, Oliveira de Azeméis, Coimbra (Solum e Eiras), Leiria, Évora, Vila Nova de Gaia (Canelas), Sintra (Rio de Mouro), Maia (Moreira), Seixal (Fernão Ferro) e Barreiro (Lavradio). Estas são as próximas localizações dos supermercados Mercadona em Portugal, que prevê terminar este ano com um total de 60 lojas em território nacional.

De acordo com o plano de expansão para 2024, a que o ECO teve acesso, a retalhista de origem espanhola vai abrir 11 novos espaços comerciais deste lado da fronteira e estrear-se em dois distritos: Guarda e Évora. Além disso, no segundo semestre vai inaugurar o bloco logístico de Almeirim (Santarém), que será o maior da empresa na Península Ibérica.

Com mais de 5.000 funcionários em Portugal, onde nos primeiros quatro anos de operação soma 49 lojas em funcionamento, a Mercadona tem dezenas de vagas em aberto para funções que vão desde operadores de supermercado e de armazém, auxiliares de manutenção, coordenadores de obras ou técnicos informáticos. Os interessados podem apresentar a candidatura através do portal para as ofertas de emprego.

Foi a 2 de julho de 2019, em Vila Nova de Gaia, que a empresa sediada em Valência e liderada por Juan Roig abriu o primeiro supermercado em Portugal, que é a primeira experiência de internacionalização da empresa que lidera o retalho alimentar em Espanha.

Conta ainda com um bloco logístico na Póvoa de Varzim e dois centros de coinovação em Matosinhos e Lisboa, que são laboratórios em que desenvolve produtos que correspondem aos gostos dos consumidores e deteta necessidades quanto às escolhas que compõem o cabaz de compras habitual.