A negociação de ações da Media Capital e da Cofina em bolsa está suspensa, na sequência de uma notícia do Observador que revelou a existência de negociações para um acordo entre os dois grupos de media.

Minutos depois de suspenstar os títulos das duas companhias, o Comissão de Mercado de Valores Mobiliário (CMVM) emitiu um comunicado indicado que as ações se manterão suspensas “aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado” por parte da Cofina e da Media Capital.

Após a comunicação da CMVM, a Cofina emitiu um comunicado dando nota da ocorrência de “abordagens preliminares por diversos assessores externos, com vista a encetar possíveis negociações” com vista à concretização do negócio avançado pelo Observador, sublinhando que a sua administração “avalia em permanência todas as oportunidades de negócio que possam valorizar os seus ativos, numa perspetiva de compra ou de venda.”

De acordo com a notícia, a Media Capital, liderada por Mário Ferreira, está em negociações para comprar a totalidade do grupo Cofina. Até à suspensão das ações, a Cofina estava a valorizar 15,44%, para 0,299 euros por ação.

De acordo com dados da Reuters, esta subida de mais de 15% resultou da negociação de 336 mil ações que, em dinheiro, se traduziu em negócios na ordem dos 92 mil euros. Já a dona da TVI vale 1,21 euros por ação, mas não negoceia desde o passado dia 27 de fevereiro.