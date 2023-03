A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realizou na manhã desta quarta-feira um leilão de recompra de dívida que resultou no abatimento de 840 milhões de euros da dívida pública.

O leilão, que teve lugar pelas 10h00, culminou na recompra de 340 milhões de euros da linha obrigacionista OT 4.95% 25Out2023 e de 500 milhões da OT 5.65% 15Fev2024. Com esta operação, a obrigação que vencerá em outubro de 2023 fica com um saldo-vivo de 9.364 milhões de euros e a obrigação com maturidade em fevereiro do próximo ano com 6.689 milhões de euros.

De acordo com dados da Refinitiv, o leilão contou com uma procura 1,7 vezes superior à oferta.

O leilão realizado esta quarta-feira pelo IGCP foi a segunda operação de recompra de dívida realizada pela República este mês. No leilão anterior, realizado a 1 de março, que teve também como objeto as mesmas linhas obrigacionistas, resultou na recompra de 322 milhões de euros da OT 4.95% 25Out2023 e de 792 milhões de euros da OT 5.65% 15Fev2024.

Calendário de amortização das obrigações do Tesouro

Portugal detém atualmente mais de 162 mil milhões de euros em obrigações do Tesouro, e cerca de 37% deste montante terá de ser pago pela República nos próximos cinco anos, como resultado de seis linhas obrigacionistas que irão vencer até 2027.

Fonte: Refinitiv.