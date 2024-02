Mercedes abre mão do retalho direto em Portugal e “entrega” liderança de vendas à Santogal

Há um novo campeão de vendas da Mercedes em Portugal. Ao comprar a Mercedes-Benz Retail (MBR), a empresa retalhista da própria marca de origem alemã, o grupo Santogal ascende à liderança do mercado nacional, destronando a Carclasse, que detém concessionários no Minho, em Lisboa e no Algarve.

Os dados de comercialização da marca relativos a 2023, a que o ECO teve acesso, mostram que ao somar os concessionários de Sete Rios (Lisboa) e de Loures à operação de retalho direto localizada em Sintra, que estava até agora nas mãos do próprio importador, a holding da Santogal passa a deter uma quota de quase 19% em Portugal.

O histórico grupo de retalho automóvel pertencente ao ramo Moniz Galvão da família Espírito Santo – a origem remonta a 1946 com a fundação da primeira empresa (Mocar) para ser o importador exclusivo da Alfa Romeo em Portugal – sobe assim ao topo na tabela de vendas e fica um ponto acima da Carclasse (17,9%), que há um ano expandiu as operações no Alentejo e Algarve com a compra da Starsul.

A operação de concentração que consiste na aquisição pela Santogal SGPS, constituída em 1991 e que não quis comentar o dossiê, do controlo exclusivo da Mercedes-Benz Retail Portugal. Foi notificada à Autoridade da Concorrência (AdC) a 9 de fevereiro, segundo o aviso publicado esta quinta-feira. Fontes do setor relatam ao ECO que há muito era falado o interesse da marca em vender o concessionário direto em Portugal, seguindo a estratégia global.

Um movimento, aliás, que outras fabricantes automóveis já concretizaram. É o caso da Renault Portugal, que no verão de 2022 decidiu vender os concessionários que detinha no país, geridos pelo Retail Renault Group (RRG). A Norte, a Salvador Caetano ficou com os concessionários da marca gaulesa no Porto e Gondomar; os quatro na área da Grande Lisboa, assim como o Alpine Centre, foram comprados pela Santogal.

Além dos automóveis das marcas Mercedes-Benz e Smart, a MBR dedica-se também à comercialização de peças e acessórios para as mesmas viaturas e desempenha serviços de reparação e de assistência técnica automóvel para veículos destas marcas, oferecendo ainda serviços de intermediação de crédito para a compra dos veículos.

Com um total de 14.018 veículos ligeiros de passageiros matriculados em 2023, mais 22,6% do que em 2022, a Mercedes foi a terceira marca mais vendida em Portugal e, pelo nono ano seguido, a primeira no segmento premium – a venda de elétricos e híbridos já vale mais de metade do negócio. Antes desta aquisição, e seguindo as quotas de mercado no ano passado, o pódio era disputado pela C. Santos VP (13,8%) e pela Soc. Com. C. Santos (13,4%), seguidos de perto pela Nasamotor (11,1%).